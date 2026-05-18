V Poděbradech na Nymbursku začala obnova kaple na hřbitově v Kluku

V Poděbradech na Nymbursku začala v květnu celková obnova kaple a části ohradní zdi u vstupní brány památkově chráněného hřbitova v Kluku. Práce za 5,6 milionu korun provádí společnost Pracom, hotové by měly být začátkem příštího roku, řekla ČTK mluvčí města Klára Zubíková.
"Rekonstrukce bude zahrnovat statické zajištění zdiva, opravu trhlin pomocí injektáže, obnovu omítek, konzervaci kamenných prvků, restaurování vitrajového okna i opravu oken a dveří," řekla Zubíková. Kovaná vrata součástí oprav nejsou. Kaple je kulturní památkou, práce jsou proto prováděny pod dohledem odborníků. "Město počítá s tím, že by kapli po obnově mohlo využívat. S ohledem na její parametry není vhodná pro velké obřady, ale například pro pietní setkání," dodala Zubíková.
Město plánuje na hřbitově vybudovat také novou obřadní síň. Loni ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlásilo soutěž na podobu smuteční obřadní síně a pietního prostoru. Její vítěz, architektonická kancelář Karel Filsak architekti, nyní pracuje na úpravě studie.
Hřbitov byl vybudovaný v letech 1902 až 1903 podle plánů secesního architekta Josefa Fanty. Na hřbitově je několik umělecky cenných náhrobků od významných architektů, například Antonína Engela či Vojtěcha Kerharta.