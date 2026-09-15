V podkroví rakovnické 2. ZŠ vzniknou učebny, poslouží i jako hudební sál

V podkroví rakovnické 2. základní školy vzniknou učebny pro výuku výtvarné i hudební výchovy a poslouží též jako hudební sál. Vedení Rakovníka nyní dalo zpracovat projekt. Náklady na rekonstrukci podkroví včetně vybavení učeben budou podle aktuálních odhadů projektanta kolem 56 milionů korun, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
"Výstavbou vzniknou v podkroví tři nové učebny, každá pro 30 žáků, kdy učebna hudební výuky umožní alternativní využití v uspořádání pro sál návštěvu až 60 posluchačů," uvedla Hradilová. Kromě učeben přibude též jedna kmenová učebna, dva kabinety pro učitele, toalety pro žáky, nový výtah a únikové schodiště.
Zpracování projektu předcházel odborný průzkum krovu i dalších konstrukcí a architektonická studie.
V rakovnických základních školách v posledních letech vznikly vestavbou odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů i jazyků. Na 1. základní škole v Martinovského ulici přibyly loni a v minulých letech dalo vedení rakovnické radnice udělat moderní učebny ve 2. a 3. základní škole.