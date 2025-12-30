V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak srazil a usmrtil muže

Autor: ČTK
  21:22aktualizováno  21:22
V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak dnes večer srazil a usmrtil muže. Kvůli nehodě nabraly zpoždění lokální i mezinárodní spoje. Vyplývá to z informací pražské zdravotnické záchranné služby a dopravce České dráhy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: facebook.com/zzsok

Dopravce nasadil náhradní autobusovou dopravu a přímo v Praze mohou lidé místo lokálních spojů využít třeba metro.

Nehoda se stala podle webu drah kolem 18:30. Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil mezinárodní rychlík. Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová řekla, že sražený zhruba 50letý muž utrpěl taková zranění, že zdravotníci mu už nemohli pomoci.

Rychlíky na této trati mohou kvůli vyšetřování nehody nabrat desítky minut zpoždění. Některé lokální spoje byly podle drah odřeknuty. Cestující s jízdenkou na vlak mohou podle webu dopravce v některých úsecích využít bezplatně metro či autobusy Pražské integrované dopravy. Omezení potrvá asi do 21:00.

Předposlední den roku 2025 se na Stodůleckém rybníku bruslilo. Pejsek spíš běhal. Brusle neměl.

vydáno 30. prosince 2025  21:39

