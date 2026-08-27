V Praze se krade, v Bruselu střílí. Metropole je ale podle Indexu kriminality v EU bezpečná

Jan Bohata
  7:42aktualizováno  7:42
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Převážně bezpečná je Praha v evropském porovnání. Byť v rámci Česka doplácí hlavně ve sféře majetkové kriminality na svou výjimečnost. Ta plyne ze statutu jediného českého velkoměsta a s tím související výraznou anonymitou, lákající osoby se sklonem ke zločinu či pohybem cizinců.

Také to plyne z obšírné aktuální analýzy „Kriminalita, data za rok 2025“, kterou zpracoval Český statistický úřad (ČSÚ). Nabízí data nejen tuzemská, ale i jedinečná evropská.

Podprůměrnou hladinu násilné kriminality má metropole podle Indexu kriminality na 100 tisíc obyvatel. Naopak nejvíce zatížen je Ústecký kraj, a to již sedmým rokem v řadě. V roce 2025 tam index násilné kriminality vyskočil na 196 skutků na 100 tisíc obyvatel.

Tedy téměř dvaapůlkrát více než v Pardubickém kraji s nejnižší hodnotou, 80 činů. Republikový průměr činí 126,3, hlavní město se umístilo pod touto hranicí se 115 skutky na 100 tisíc lidí. Metropole a střední Čechy ale vykázaly nejnižší objasněnost násilné kriminality. V tomto ohledu nejlepší výsledky mají vyšetřovatelé na Olomoucku a Zlínsku.

Násilí pod kontrolou

Mezi 1. čtvrtletím 2025 a 2026 v Praze počet násilných deliktů vzrostl ze 449 na 513 deliktů, ačkoliv celková čísla kriminality klesla. „Její meziroční nárůst je v porovnání s prvním čtvrtletím minulého roku o 64 případů, což činí 0,8 procenta. Proto tento její nepatrný nárůst nemá vliv na celkový trend,“ vysvětlil Jan Daněk, mluvčí pražské policie.

Aktuální data z konce července 2026 vykazují 134 loupeží nebo 305 kauz úmyslného ublížení na zdraví. z Uplynulý rok ve shodném období policie v metropoli registrovala 118 loupeží a 292 případů úmyslného ublížení na zdraví.

Index v počtu vražd, 0,6 na 100 tisíc osob, ČR řadí mezi tři nejbezpečnější státy EU vedle třeba Lucemburska. Nejhorší data vykazuje Lotyšsko a Litva, 2,6, respektive 2,4.

Kriminalita - srovnání

Analýza registrovala v ČR 69 vražd na 100 tisíc obyvatel. V Belgii se zhruba stejnou populací šlo o 166 skutků na 100 tisíc lidí. V bruselském metropolitním regionu, srovnatelném s Prahou, policie evidovala 60 581 deliktů. Během letošních sedmi měsíců policie napříč všemi revíry bruselské oblasti zaznamenala rekordních 57 případů užití střelných zbraní ve střetech drogových band se dvěma mrtvými a 21 zraněnými. Za celý rok 2025 gangy v Bruselu střílely ve 101 kauzách s osmi zabitými a 43 zraněnými.

V Rakousku Index vražd na 100 tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 78. „Počet nahlášených násilných trestných činů se v roce 2025 zvýšil o 1,4 procenta. V roce 2025 bylo zaznamenáno 31 430 případů, v roce 2024 jsme jich registrovali 31 006,“ uvedl ke statistice násilné kriminality ve Vídni Andreas Holzer, ředitel Spolkového kriminálního úřadu. Za rok 2025 policie ve Vídni evidovala 22 dokonaných vražd a 1 369 loupeží.

Na evropské špičce se podle „stotisícového“ indexu drží Francie s hodnotou 882. Pařížský metropolitní region evidoval 167 vražd na cca 12milionovou populaci. V Česku šlo o 145 vražd, metropole se na tom podílela 23 případy. Například Polsko zaznamenalo podle indexu

254 vražd na 100 tisíc obyvatel. Velitelství metropolitní policie loni registrovalo ve Varšavě 41 vražd.

Krade se dál

Majetkovou kriminalitou je v ČR dlouhodobě výrazně nejvíce zatížena Praha, podle analýzy šlo o 1 664 skutků na 100 tisíc obyvatel. Loni policisté registrovali v hlavním městě 23 370 majetkových deliktů, v rubrice vyřešeno uvedli 3 834 (16,5 procenta).

„Nízká objasněnost souvisí se strukturou majetkové kriminality, vysoký podíl tvoří kapesní krádeže a jiné formy anonymních trestných činů s obtížnou identifikací pachatele,“ shrnuje studie. V této kategorii zločinnosti Praha v ČR dominovala.

Index krádeží v ČR však náleží k pěti nejnižším v EU. Vede Dánsko, Švédsko a Španělsko. Kupříkladu policisté ve Vídni loni registrovali 70 940 kauz majetkové kriminality.

K jejím oblíbeným sortám patří tradičně krádeže vloupáním. Kriminalisté v Praze roku 2025 zaznamenali kromě jiných i 499 vloupaček do bytů nebo 3 040 vykradených aut. Varšavská policie evidovala ve stejném roce 4 085 případů všech typů krádeží s užitím vloupání.

Praha doplácí na svou výjimečnost. „Pro velkoměsta jsou charakteristické mnohé kriminogenní faktory jako vysoká hustota obyvatelstva a z toho plynoucí anonymita pachatelů trestné činnosti, koncentrace problematických osob, cizinecký ruch, příležitosti, které nabízí rozsáhlá obchodní síť, a podobně,“ vysvětlila Simona Diblíková z Institutu kriminologie a sociální prevence (IKSP).

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Na výprodej divadelních kostýmů se hrnuly tisíce zájemců, někteří přišli už v noci

Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl...

Několikahodinová fronta a dopravní manévry pod dohledem policie. Výprodej ve skladu divadelních kostýmů Moravského divadla v Olomouci vyvolal dnes ráno pořádné pozdvižení. Akce se konala vůbec...

27. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Plzeňském kraji kandiduje do komunálních voleb 12.047 lidí, třetina jsou ženy

ilustrační snímek

V říjnových komunálních volbách se bude v Plzeňském kraji o hlasy voličů ucházet 12.047 kandidátů stran, hnutí a koalic, to je o 106 méně než při volbách v...

27. srpna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun

Policisté pátrají po neznámém muži, který ukradl motocykl za více než tři sta...

Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...

27. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla

SlavickĂ˝ po deseti letech konÄŤĂ­ jako umÄ›leckĂ˝ ĹˇĂ©f baletu JihoÄŤeskĂ©ho divadla

Bývalý sólista mnichovského baletu Lukáš Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na...

27. srpna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...

Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí...

27. srpna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Festival Ji.hlava chce do města dostat dílo rumunského výtvarníka Perjovschého

Festival Ji.hlava chce do mÄ›sta dostat dĂ­lo rumunskĂ©ho vĂ˝tvarnĂ­ka PerjovschĂ©ho

Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjovschi. Jeho dílo...

27. srpna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák

Jiří Husák, šéfkuchař La Verandy

„Když nevíš, co dál, běž na kuchaře.“ Zaklínadlo kluků, co se může vymstít. Nebo se povede. Do školy na obor kuchaře se Jiří Husák hlásil spíš z­ nouze než z nadšení. „Vlastně jsem to ani dělat...

27. srpna 2026

VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

Policisté během speciální kontroly odhalili 16 přestupků na železničních...

Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou...

27. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Čtvrtstoletí, které změnilo brownfieldy. Crestyl slaví 25 let a spouští hru

27. srpna 2026  13:43

Na zimním stadionu unikal čpavek, hasiči si museli vzít protichemické obleky

Hasiči museli obléct speciální obleky (27. srpna 2026)

Hasiči museli dopoledne zasahovat na strakonickém zimním stadionu. Vyjížděli k nahlášenému úniku čpavku. Část hasičů stavěla dekontaminační stanoviště, další oblékli protichemické kombinézy. Asi za...

27. srpna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Z původní stavby zůstalo prakticky jen zdivo. Ašský bazén se už plní vodou

Rekonstrukce bazénu v Aši je hotová, už se napouští voda.

Čištění, úklid, nátěry, obklady, montáž vybavení a sanitární techniky. A především napouštění vody do nové nerezové vany o obsahu přes 500 metrů krychlových. Celková rekonstrukce městského bazénu v...

27. srpna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Zloděj poničil sedmnáct hrobů, ukradl z nich dvířka a několik uren

Zloděj poničil na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku 17 hrobů, z nichž ukradl...

Obyvatele Slatinic na Olomoucku rozezlil zatím neznámý zloděj, který na tamním hřbitově při krádeži poničil téměř dvě desítky hrobů. Navíc zde také ukradl několik uren. Pachateli hrozí za krádež a...

27. srpna 2026  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.