Na účastníky pochodu čekali v centru na několika místech odpůrci, kteří skandovali hesla podporující právo žen na potrat, pískali a místy se snažili trasu blokovat. Protesty se odehrály například v Husově, Železné, Celetné ulici nebo na Příkopě, kde si někteří demonstranti sedli na zem a průchod ztěžovali.
Policisté včetně těžkooděnců i členové antikonfliktního týmu se snažili bránit zablokování trasy a větším střetům mezi oběma tábory. Ty se v minulých letech opakovaly, letos se však dění obešlo bez větších konfliktů, šlo především o slovní střety.
První účastníci dorazili před 14. hodinou na Můstek, kde je připravený program. Někteří však kvůli protestům museli hledat náhradní trasy. Odpůrci na pochod skandovali hesla jako „Moje tělo, moje volba“ či „Ženská práva, lidská práva“, která nesli i na transparentech.
|
Protest na podporu ženských práv začal na náměstí Republiky po 11. hodině a policie na místě dohlížela na pořádek. Organizátoři jej pojali jako pokojný karneval, který má symbolizovat svobodu a vybočení z běžného řádu. Shromáždění ukončili kolem 12:30, tedy ve chvíli, kdy z Hradčanského náměstí vyrazil Pochod pro život.
Účastníci protestu kritizovali Hnutí pro život, které podle řečníků omezuje svobodný přístup žen k interrupcím. Podle organizátorů by se měla debata více zaměřit na sociální podmínky žen, například dostupnost bydlení nebo spravedlivé přerozdělování peněz.
V davu se objevovala hesla jako „interrupce do ústavy“, někteří lidé mávali drátěnými ramínky jako symbolem nelegálních potratů. Vidět byly i transparenty a duhové vlajky.
Pochod rozdělili na menší skupiny
Na Hradčanském náměstí se po poledni shromáždili účastníci tradičního Pochodu pro život, který pořádá Hnutí pro život jako vyjádření podpory ženám, které neplánovaně otěhotní. Po 12:30 vyrazili v desítkách menších průvodů přes centrum Prahy na Václavské náměstí.
Rozdělení pochodu do menších skupin souvisí i se zkušenostmi z minulých let, kdy docházelo ke střetům s odpůrci. Loni byl průvod zablokován, i letos proto policie předem upozornila, že narušování shromáždění může být posuzováno jako protiprávní jednání. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města musejí v okolí pochodu počítat s dopravními omezeními.
Další protestní akce se konaly například na Malostranském náměstí, odkud se jejich účastníci vydali směrem k trase pochodu.
Podle organizátorů je cílem akce podpořit ženy, které neplánovaně otěhotní, a motivovat politiky k opatřením v oblasti daní, bydlení či mobility, aby narození dítěte nevedlo k poklesu životní úrovně rodin.