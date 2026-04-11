Pochod pro život dorazil do centra, odpůrci blokovali trasu

Autor: ČTK, dch
  12:42aktualizováno  15:15
V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten odpoledne vyrazil z Hradčanského náměstí v menších skupinách na Můstek, kam jeho účastníci postupně dorazili a pokračuje tam program. Obě akce doprovázejí protesty, odpůrci na Václavském náměstí skandují a pískají, na pořádek dohlížejí stovky policistů včetně posil z krajů, situaci monitoruje i vrtulník.

Na účastníky pochodu čekali v centru na několika místech odpůrci, kteří skandovali hesla podporující právo žen na potrat, pískali a místy se snažili trasu blokovat. Protesty se odehrály například v Husově, Železné, Celetné ulici nebo na Příkopě, kde si někteří demonstranti sedli na zem a průchod ztěžovali.

Účastníci Pochodu pro život se v centru Prahy střetli s odpůrci, kteří blokovali trasu (11.dubna 2026)
Odpůrci Pochodu pro život blokují v centru Prahy trasu průvodu (11. dubna 2026)
Účastníci Pochodu pro život dorazili na Václavské náměstí, kde pokračuje program akce (11. dubna 2026)
Policisté včetně těžkooděnců i členové antikonfliktního týmu se snažili bránit zablokování trasy a větším střetům mezi oběma tábory. Ty se v minulých letech opakovaly, letos se však dění obešlo bez větších konfliktů, šlo především o slovní střety.

První účastníci dorazili před 14. hodinou na Můstek, kde je připravený program. Někteří však kvůli protestům museli hledat náhradní trasy. Odpůrci na pochod skandovali hesla jako „Moje tělo, moje volba“ či „Ženská práva, lidská práva“, která nesli i na transparentech.

Potratové pilulky poštou? Zakažte to, volali z Pochodu pro život ve Washingtonu

Protest na podporu ženských práv začal na náměstí Republiky po 11. hodině a policie na místě dohlížela na pořádek. Organizátoři jej pojali jako pokojný karneval, který má symbolizovat svobodu a vybočení z běžného řádu. Shromáždění ukončili kolem 12:30, tedy ve chvíli, kdy z Hradčanského náměstí vyrazil Pochod pro život.

Účastníci protestu kritizovali Hnutí pro život, které podle řečníků omezuje svobodný přístup žen k interrupcím. Podle organizátorů by se měla debata více zaměřit na sociální podmínky žen, například dostupnost bydlení nebo spravedlivé přerozdělování peněz.

V davu se objevovala hesla jako „interrupce do ústavy“, někteří lidé mávali drátěnými ramínky jako symbolem nelegálních potratů. Vidět byly i transparenty a duhové vlajky.

Pochod rozdělili na menší skupiny

Na Hradčanském náměstí se po poledni shromáždili účastníci tradičního Pochodu pro život, který pořádá Hnutí pro život jako vyjádření podpory ženám, které neplánovaně otěhotní. Po 12:30 vyrazili v desítkách menších průvodů přes centrum Prahy na Václavské náměstí.

Rozdělení pochodu do menších skupin souvisí i se zkušenostmi z minulých let, kdy docházelo ke střetům s odpůrci. Loni byl průvod zablokován, i letos proto policie předem upozornila, že narušování shromáždění může být posuzováno jako protiprávní jednání. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města musejí v okolí pochodu počítat s dopravními omezeními.

Další protestní akce se konaly například na Malostranském náměstí, odkud se jejich účastníci vydali směrem k trase pochodu.

Podle organizátorů je cílem akce podpořit ženy, které neplánovaně otěhotní, a motivovat politiky k opatřením v oblasti daní, bydlení či mobility, aby narození dítěte nevedlo k poklesu životní úrovně rodin.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

I paneláková předzahrádka může být pěkně upravená. A o to se snaží obyvatelé v Kuželově ulici.

vydáno 11. dubna 2026  15:08

Nová trasa spojuje České a Saské Švýcarsko, vede z Hřenska do Schmilky

České Švýcarsko, výročí dvou let od požáru. Gabrielina stezka je kvůli...

Nová přeshraniční trasa od soboty 11. 4. 2026 propojuje České a Saské Švýcarsko. Vede z Hřenska do Schmilky a návštěvníky zavede k vyhlídce Fénix na české straně i na naučnou stezku Cesta do divočiny...

11. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  15:02

Lyžaři v Potůčkách se loučí se zimou přejezdem přes louži,sezona tím ale nekončí

LyĹľaĹ™i v PotĹŻÄŤkĂˇch se louÄŤĂ­ se zimou pĹ™ejezdem pĹ™es louĹľi,sezona tĂ­m ale nekonÄŤĂ­

Dvě lyžařská střediska jsou tento víkend naposledy v provozu v Krušných horách, zjistila ČTK. Největší skiareál Krušných hor - Klínovec chystá poslední...

11. dubna 2026  12:49,  aktualizováno  12:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlo všech podob. Ale frky též! Krobot a Smékal popisují novou hru, inspiruje Welzl

Miroslav Krobot a Lubomír Smékal během vzájemného setkání

V režii výrazné osobnosti českého divadla Miroslava Krobota vznikla nová inscenace Moravského divadla Olomouc Bořiny za břehem, která se odehrává v někdejší kultovní zábřežské hospodě. V ní kolem...

11. dubna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Ženy se světelské věznice se budou školit na pracovnice v sociálních službách

ilustrační snímek

Deset žen, které si odpykávají svůj trest ve věznici ve Světlé nad Sázavou, se bude školit na pracovnice v sociálních službách. Praxi budou vykonávat v Domově...

11. dubna 2026  12:21,  aktualizováno  12:21

Pouť na Třebíčsku připomněla faráře, které čeká blahořečení

PouĹĄ na TĹ™ebĂ­ÄŤsku pĹ™ipomnÄ›la farĂˇĹ™e, kterĂ© ÄŤekĂˇ blahoĹ™eÄŤenĂ­

Asi padesátka poutníků se dnes na Třebíčsku vydala na pouť po stopách mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Kněží patří k obětem komunistické totality a v...

11. dubna 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Boj s pylem začíná: Co kvete, jaké jsou projevy alergické rýmy a jak ulevit ucpanému nosu

alergie

Na jaře začíná pro miliony Čechů náročné období plné kýchání a slzících očí. Ovzduší plní agresivní pyl, který spouští nepříjemné alergické reakce u stále větší části populace. Jaké jsou aktuální...

11. dubna 2026  13:27

Cheb a krajští silničáři chystají přestavbu křižovatky u Tesca, bude se semafory

Cheb a krajĹˇtĂ­ silniÄŤĂˇĹ™i chystajĂ­ pĹ™estavbu kĹ™iĹľovatky u Tesca, bude se semafory

Město Cheb a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚSKK) připravují přestavbu okružní křižovatky na křížení ulic Pražská, Evropská a Ašská u...

11. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zámecký byt posledních majitelů Telče dostává svoji původní podobu

ZĂˇmeckĂ˝ byt poslednĂ­ch majitelĹŻ TelÄŤe dostĂˇvĂˇ svoji pĹŻvodnĂ­ podobu

K autenticitě bytu posledních šlechtických majitelů zámku v Telči pomohly dobové fotografie i první kastelán zámku, který zachránil jeho originální vybavení....

11. dubna 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Retrotaxi v Praze 10-Strašnicích v ulici V Olšinách .Jedná se legendární Škodu Favorit z prvních let výroby.

vydáno 11. dubna 2026  11:50

