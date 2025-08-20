V Praze zdraží i pokuty za jízdu načerno. Od ledna bude hrozit až dva tisíce korun

Zdražení, které bude platit od začátku příštího roku, se nedotkne jen cen lístků. V řádech stokorun vzrostou také postihy za cestování bez platného jízdního dokladu. Praha se tak snaží snížit počty černých pasažérů. Zvýšení cen schválila v polovině srpna Rada hlavního města Prahy v návaznosti na červnové rozhodnutí středočeských zastupitelů.
Kolik stojí pokuta v MHD?
Černí pasažéři nyní musí zaplatit buď tisíc korun na místě či do 15 dnů, nebo 1 500 korun po více než 15 dnech od kontroly, která je přistihla bez platné jízdenky.
Sazba při platbě na místě vzroste z tisícovky o dvě stě korun. O dalších tři sta korun zdraží pokuta v případě, že ji nebudete moci uhradit přímo revizorovi, ale až později na pokladně. Při nestihnutí patnáctidenní lhůty pak počítejte s částkou ještě o pět set korun vyšší.
|Pokuty v PID
|Současná výše
|Výše od 1. 1. 2026
|Platba na místě
|1 000 Kč
|1 200 Kč
|Platba do 15 dnů
|1 000 Kč
|1 500 Kč
|Pozdější platba
|1 500 Kč
|2 000 Kč
Pokuta za zapomenutí dokladu
Výše poplatku za zpětné doložení platného dokladu se nemění. Po prokázaní na pokladně zaplatíte 50 korun.
Je to zvýhodnění všech cestujících, kteří si kupony kupují a za cestování MHD řádně platí, jen si lítačku nebo telefon s aplikací zapomněli.
PŘEHLEDNĚ: Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží cesta do regionu
Pokuta za jízdu načerno až 2 500 Kč
Zdražení pokuty za jízdu načerno na 1 500 korun je vlastně mírné. Novela zákona o silniční dopravě totiž umožnila dopravním podnikům, aby cestování bez platné jízdenky pokutovaly vyšší částkou. Doposud platila maximální přirážka 1 500 korun, od 1. července je to 2 500 korun.
Jako první zdražili pokuty od 1. července v Ostravě. Kdo zaplatí na místě ve vozidle, ten vyvázne s pokutou 1 000 korun, může dokonce přirážku uhradit bezhotovostně kartou či mobilem. Všem, kdo odmítnou, vznikne povinnost zaplatit k jízdence 2 500 korun.
Schválené zdražení jízdného
Lednové zvýšení cen se na území hlavního města dotkne jen jednorázových jízdenek, které podle rady města využívají hlavně turisté. Na větší zdražení se však budou muset připravit mimopražští cestující v PID, které čeká zdražení i dlouhodobých kuponů. Kupóny pro pražskou MHD zůstanou letos i 1. ledna 2026 zatím stejné.