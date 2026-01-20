Autobus v Letňanech narazil do sloupu, řidič patrně zkolaboval. Sedm zraněných

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:02aktualizováno  15:24
Pražské záchranné složky vyjížděly v úterý odpoledne k nehodě autobusu v pražských Letňanech. Řidič při jízdě pravděpodobně zkolaboval. Zraněných je nejméně sedm lidí. Nehoda omezila provoz.
V pražských Letňanech narazil autobus do sloupu. (20. ledna 2026)

V pražských Letňanech narazil autobus do sloupu. (20. ledna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V pražských Letňanech narazil autobus do sloupu. (20. ledna 2026)
V pražských Letňanech narazil autobus do sloupu. (20. ledna 2026)
Nehoda autobusu v pražských Letňanech (20. ledna 2026)
V pražských Letňanech narazil autobus do sloupu. (20. ledna 2026)
9 fotografií

Nehoda se stala v Tupolevově ulici před 14:30. Autobus naboural do sloupu.

„Na místě jsme ošetřili celkem sedm pacientů, všichni utrpěli převážně lehká poranění – pohmožděniny a úrazy hlavy. Aktuálně jsou pacienti transportováni k dalšímu vyšetření na traumatologické ambulance,“ napsali záchranáři na síti X.

Jejich mluvčí Karel Kirs dříve informoval o šesti zraněných – řidiči a pěti cestujících. Později záchranná služba na síti X upřesnila, že do nemocnice převezla sedm pacientů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu,...

20. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  16:27

Chřipka omezuje návštěvy v dalších nemocnicích Královéhradeckého kraje

ilustrační snímek

Další nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje omezila návštěvy kvůli chřipce. Ode dneška platí omezení také v nemocnici v Rychnově nad...

20. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Chřipka omezuje návštěvy v dalších nemocnicích Královéhradeckého kraje

ilustrační snímek

Další nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje omezila návštěvy kvůli chřipce. Ode dneška platí omezení také v nemocnici v Rychnově nad...

20. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Požární situace v Austrálii je letos nejhorší od "černého léta" 2019-2020

ilustrační snímek

Požární situace v Austrálii je letos na přelomu roku nejhorší od takzvaného černého léta na přelomu let 2019 a 2020. Ničivé lesní požáry spálily letos v lednu...

20. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  14:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Děla chrlí sníh, staví se sjezdovka. V Budějovicích chystají olympijský festival

Celkem je třeba vyrobit 700 až 1000 metrů krychlových sněhu.. (20. ledna 2026)

Na českobudějovickém výstavišti vzniká ledové kluziště a sjezdovka na olympijský festival. Počasí přeje přípravám, sněžná děla jedou na plný výkon. Účastníci si tu budou moci vyzkoušet hned 23...

20. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Vědci vyvíjejí model lidského tenkého střeva, může nahradit pokusy na zvířatech

Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (leden 2026)

Na unikátním laboratorním modelu lidského tenkého střeva pracují experti z Fakulty technologické a Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle vědců model co nejvěrněji napodobí...

20. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Ve Skotnici začal fungovat domov pro lidi s duševním a zdravotním postižením

ilustrační snímek

Ve Skotnici na Novojičínsku začal fungovat nový domov se zvláštním režimem, jehož součástí jsou tři domky určené pro lidi s duševním a zdravotním postižením....

20. ledna 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

Nemocnice v Olomouckém kraji omezují návštěvy kvůli respiračním virózám

ilustrační snímek

Některé nemocnice v Olomouckém kraji kvůli vysokému počtu respiračních onemocnění přistoupily k zákazu návštěv, aby před chřipkou a dalšími virózami ochránily...

20. ledna 2026  14:21,  aktualizováno  14:21

Česko je královstvím erotiky. Praha se teď může těšit na alternativní pornografii

V Česku mají domov jedny z celosvětově nejnavštěvovanějších pornowebů.

Nový filmový festival o erotice otevírá dialog o pornu bez předsudků. V bio OKO se odehraje první filmový festival alternativní pornografie v Česku..

20. ledna 2026

Příroda na Vysočině čaruje, mráz proměnil mnohá místa v ledové království

Sázkou na jistotu je v případě přírodních ledopádů údolí řeky Doubravy mezi...

Oteplení z minulého týdne v kombinaci s mrazy, které se teď na Vysočinu vrátily, vytvářejí v přírodě zajímavé scenerie. Tající led a sníh díky tomu postupně získaly podobu velkých střechýlů a dalších...

20. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Místo lyžařského kurzu letní turistika. Školy kvůli drahotě improvizují

Sněhová nadílka přilákala do Železné Rudy milovníky lyžování. Kvůli špatnému...

V některých základních školách v Plzeňském kraji jedou na lyžařský kurz všechny děti, jinde je vůbec neorganizují, protože kvůli cenové zátěži by nejel téměř nikdo. Jiná škola to vyřešila po svém –...

20. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

HONOR představuje nový extra odolný model HONOR Magic8 Lite

20. ledna 2026  15:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.