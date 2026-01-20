Autobus v Letňanech narazil do sloupu, řidič patrně zkolaboval. Sedm zraněných

Nehoda se stala v Tupolevově ulici před 14:30. Autobus naboural do sloupu.
„Na místě jsme ošetřili celkem sedm pacientů, všichni utrpěli převážně lehká poranění – pohmožděniny a úrazy hlavy. Aktuálně jsou pacienti transportováni k dalšímu vyšetření na traumatologické ambulance,“ napsali záchranáři na síti X.
Jejich mluvčí Karel Kirs dříve informoval o šesti zraněných – řidiči a pěti cestujících. Později záchranná služba na síti X upřesnila, že do nemocnice převezla sedm pacientů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz