V Příbrami se otevřou Jiráskovy sady po rozsáhlé rekonstrukci

V Příbrami skončila rozsáhlá obnova Jiráskových sadů, dnes se otevřou veřejnosti. Práce začaly předloni v září a radnice je rozdělila do dvou etap. Zahrnovaly výměnu rozvodů, obnovu chodníků, historických dešťových žlabů, parkoviště či autobusového zálivu. Dělníci zároveň upravili zeleň, osadili nový mobiliář, veřejné osvětlení a polozapuštěné kontejnery.
V první etapě, která začala předloni v září, se práce soustředily na prostor křižovatky Hailova, Jiráskovy sady a Gen. R. Tesaříka. Práce vyšly podle dřívějších informací téměř na osm milionů korun. Ve druhé fázi se dělníci zaměřili na prostranství před budovami škol. Staveništěm se stala oblast od ulice Gen. R. Tesaříka po Jineckou ulici. Účet za tuto etapu přesáhl podle mluvčí radnice Evy Švehlové čtyři desítky milionů korun.
Rekonstrukce si vyžádala dopravní omezení. Komplikovaná situace byla zejména letos na jaře, kdy nebylo možné projíždět Jiráskovými sady kvůli výměně starého vodovodního a kanalizačního vedení. Omezení se dotklo i autobusové dopravy. Do oblasti zajížděly jen některé linky a musely být zavedeny náhradní zastávky.
Jiráskovy sady byly zřízeny na Panské louce mezi pivovarem a někdejší střelnicí v letech 1840 až 1841. V roce 1921 při příležitosti sedmdesátých narozenin spisovatele Aloise Jiráska získaly své jméno. Pravděpodobně tehdy byly vysazeny i lípy podél školních budov. Roku 1938, kdy se schylovalo ke druhé světové válce, zde byl umístěn pomník od sochaře Václava Šáry s hlavními postavami Jiráskova románu Filosofská historie.