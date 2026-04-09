V Příbrami začala oprava chodníků v centru města, potrvá do konce května

V Příbrami začala rekonstrukce chodníků v centru města. Dělníci do konce května opraví chodníky v Pražské ulici, na Václavském náměstí a v Zahradnické a Potoční ulici. Zakázku za dva miliony korun získala společnost Kosta Příbram. Práce budou postupovat po etapách, aby byl co nejméně omezen vstup do domů a provozoven, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová.
"Opravy chodníků v těchto ulicích jsou nezbytností. Původní velkoplošné dlaždice na stávajících chodnících jsou mnohde poškozené, popraskané nebo se viklají," uvedl místostarosta Vladimír Karpíšek (za ANO).
Rekonstrukce začala v Potoční ulici, kde středem ulice vedl pás z velkoplošné dlažby. Dělníci tyto dlaždice odstranili a nahradili je klasickou žulovou dlažbou. Nyní postoupili do Zahradnické ulice, kde z chodníků po obou stranách odstraní velkoplošnou dlažbu a nahradí ji opět žulovými kostkami. Neporušenou velkoplošnou dlažbu z chodníků v Zahradnické ulici použijí při opravách v Pražské ulici a na Václavském náměstí. Rekonstrukce se bude v dalších týdnech týkat také chodníků v Pražské ulici a v horní části Václavského náměstí.