V Příbrami začnou opravy březohorských ulic, zkomplikuje se parkování

Stavbaři budou v Příbrami od příštího pondělí opravovat Nádvoří Msgre. Korejse a přilehlou Majerovu ulici na Březových Horách. Práce potrvají měsíc a omezí parkování a přístup ke garážovým stáním a provozovnám, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová.
Zakázku za 1,3 milionu korun získala společnost Strabag, dokončení je plánováno na 20. května. Podle radnice nepůjde o lokální opravy výmolů, ale kompletní velkoplošnou výměnu asfaltového povrchu. Počítá se také s výměnou elektrorozvodů a přípravou veřejného osvětlení.
"Nádvoří Msgre. Korejse je prostranství, na kterém se běžně parkuje. To ovšem v době prací nebude možné a omezen bude také přístup ke garážovým stáním," upozornil místostarosta Vladimír Karpíšek (za ANO).
K restauraci bude zajištěn příjezd pro zásobování a v případě potřeby také příjezd složek Integrovaného záchranného systému k domu s pečovatelskou službou, který bude přístupný bez omezení po přilehlém chodníku. Omezený by neměl být ani výjezd z hasičské zbrojnice výjezdové jednotky Příbram-Březové Hory.