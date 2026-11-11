Socha ukrajinského umělce v příbramské nemocnici připomíná válečné veterány

Válečné veterány, lidi poznamenané válečnými zraněními i podporu jejich blízkých připomíná socha Tři nohy pro dva, kterou dnes odhalili v areálu příbramské nemocnice. Jejím autorem je ukrajinský sochař Vladyslav Volosenko, který dílo vytvořil na loňském kamenosochařském sympoziu v Milíně na Příbramsku. Inspirací mu byl mimo jiné příběh jeho dědečka, který se vrátil z druhé světové války bez ruky. Socha svým motivem nabízí příležitost ke každoroční vzpomínce pořádané ke Dni válečných veteránů, sdělil ČTK starosta Milína Vladimír Vojáček (nestr.).
Volosenko poukázal na to, že zmrzačení těla se dotýkalo mnoha jednotlivců a rodin během obou světových válek i v nynějších bojích na Ukrajině napadené Ruskem. Zároveň socha připomíná oporu a lásku nejbližších. Umístění sochy v nemocničním areálu má upozornit také na práci zdravotníků, kteří pomáhají zachraňovat životy a pečovat o lidi s vážnými zraněními. Autor věří, že umění může přispívat ke klidu a harmonii a pomáhat tak i při léčení.
Umělci z Česka, Itálie a Ukrajiny loni v Milíně vytvářeli sochy připomínající vysídlení obyvatel z jihotyrolského Ledra v roce 1915 a konec druhé světové války v roce 1945. Obě události se zapsaly do dějin obce. Sympozium nazvané Národy v pohybu – Lidé na cestě obec pořádala ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram a krajem jako poděkování těm, kteří kdykoli v dějinách otevřeli své dveře, náruč a srdce lidem vyhnaným z domovů. Účastníci sympozia dostali za úkol vyjádřit pocity válečných vysídlenců i lidí ochotných utečence přijmout.