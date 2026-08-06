Projekt pro obchvat Nučic u Prahy zpracuje společnost Pragoprojekt, vybral ji Středočeský kraj. Stavba obchvatu by měla začít v roce 2029 a skončit v roce 2030. Náklady budou zhruba jedna miliarda korun. Obchvat zlepší dopravu v oblasti a je zásadní i pro vybudování železničního Berounského tunelu, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.
Obchvat má vést jihozápadně až jižně od Nučic mimo obytnou zástavbu. Dlouhý bude téměř šest kilometrů. "Další výhodou nové silnice je, že přímo propojí dálnici D5 u Rudné s plánovanou komunikací II/116 z Jinočan do Hlásné Třebaně, kterou také připravujeme," uvedl krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS). Na obchvat se napojí také okolní silnice třetí třídy a místní cesty.
Kraj uzavře smlouvu se společností Pragoprojekt, která zpracuje veškeré podklady pro posudek vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a také projektovou dokumentaci. Hodnota smlouvy je přes 32 milionů korun.
Při stavbě železničního Berounského tunelu poslouží obchvat jako spojka pro přepravu strojů a odvoz zeminy. "My v přípravě nové přeložky nepolevujeme ani přes nedávno aktualizovaný harmonogram stavby nového podzemního spojení Praha-Beroun. Stejně tak pokračujeme i v dalších silničních projektech, které zde máme naplánované. Souhrnně jde o nové silnice za asi dvě a půl miliardy korun," dodal Pátek.
Stavba téměř 25 kilometrů dlouhého železničního tunelu do Berouna by měla začít přibližně v roce 2032 a trvat 12 let.