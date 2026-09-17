V rakovnickém fotbalovém areálu SK chce klub novou tribunu, město na ni přispěje

V rakovnickém městském fotbalovém areálu SK chce klub novou tribunu, požádal o dotaci od Fotbalové asociace ČR. Rakovník na tribunu přispěje přes čtyři miliony korun, pokud klub získá do konce letošního roku rozhodnutí o přidělení dotace. Celkově má tribuna stát zhruba osm milionů. Jedná se o tribunu u hlavního hřiště, řekla dnes ČTK mluvčí města Kateřina Hradilová.
Plánovaná tribuna je poblíž vchodu. Na místě je nyní podle mluvčí nezpevněný hliněný svah, dříve jej pokrývaly betonové stupně. I nová tribuna by měla být betonová. "Severní terénní tribuna je součástí komplexního projektu obnovy tohoto areálu, na kterou má město zpracovánu projektovou dokumentaci, rozpočet i vydáno stavební povolení," uvedla mluvčí.
Město do areálu, kde působí i pozemní hokejisté, v posledních letech investovalo, úpravy rozdělilo na etapy. Například u hřiště na pozemní hokej vznikla předloni nová tribuna i modulové šatny, které slouží i fotbalistům. Vybudování šaten stálo přes 21 milionů korun bez DPH a za tribunu Rakovník zaplatil přes jeden milion korun bez DPH.