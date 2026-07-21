V Rakovníku pokračuje modernizace šaten zimního stadionu, přibude vybavení

V Rakovníku pokračuje modernizace šaten i dalších částí městského zimního stadionu. Město nyní vybralo v tendru firmu, která dodá vybavení. V srpnu má začít jeho instalace, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí radnice Kateřina Hradilová.
Město zahájilo obnovu a úpravu zázemí letos v únoru. Nyní jsou u konce stavební práce, které vyšly přibližně na 26 milionů korun. Vybavení bude stát podle výsledků tendru 3,5 milionu korun. "Předpoklad zahájení dodání vybavení je srpen 2026, předpokládaný termín dokončení je do tří měsíců od uzavření smlouvy," uvedla Hradilová. Stadion bude mít nové zázemí a šatny, obnovená je také ubytovna.
Oprava zimního stadionu se aktuálně netýká ledové plochy, haly ani tribuny. Vedení radnice nedávno rozhodlo o vypsání tendru na projektanta, který připraví návrh podoby rozsáhlé stavební úpravy a modernizace stadionu. Dokumentace by měla být hotová zhruba do konce roku 2027. Poté bude vedení města, které vzejde z letošních podzimních voleb, rozhodovat o zahájení prací.