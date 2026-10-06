V Rakovníku vznikl Pluk podpory nasaditelných sil, nahradí současný prapor

V Rakovníku vznikl Pluk podpory nasaditelných sil, který nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Pluk zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, doplnění pohonných hmot i další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu, řekli ČTK po slavnostním nástupu pluku na rakovnickém Husově náměstí ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a velitel pluku Martin Kuna. Prapor má podle dřívějších informací kolem 500 vojáků, plukem se oficiálně stal k 1. říjnu.
Podpora hostitelskou zemí, takzvaná Host Nation Support, představuje podle ministra další krok naplňování jednoho z nejdůležitějších závazků Česka vůči NATO a rakovnická posádka se stává jedním z klíčových logistických center české armády. "Když si vezmeme, jaký je vývoj v bezpečnostním prostředí a kde Česká republika geograficky na území Evropy leží, tak je naprosto zřejmé, že logistické funkce v naší armádě získávají navrch v rámci celkového aliančního obranného plánování," uvedl Zůna.
Kapacita zabezpečení při přesunech vzroste u pluku na ubytování až pro 500 lidí denně a 200 vozidel. V rámci takzvané Staging Area to bude až 1000 lidí a 350 vozidel denně. Jako Staging Area se označuje dočasné místo pro shromáždění lidí, vybavení nebo materiálu před tím, než se přesunou jinam nebo zahájí hlavní činnost. V rakovnických kasárnách pokračují investice do infrastruktury, například obnova kuchyně, stavba nové ubytovny nebo postupná rekonstrukce ložné plochy pro kontejnery.
Pluk funguje pod Velitelstvím teritoriálních sil. "Zabezpečení přijetí spojeneckých jednotek, jejich pobytu a následných přesunů je úkol, jehož význam v současném bezpečnostním prostředí roste. Transformace praporu na pluk vytváří podmínky pro další rozvoj těchto schopností a pro podporu většího rozsahu vlastních i spojeneckých sil," dodal velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
Útvar nabízí uplatnění pro řadu profesí. "Jsou to kuchaři, jsou to mechanici, jsou to řidiči, tyto základní funkce, protože pokud si představíte vybudování kempu, který má být schopen zabezpečit od nocování, stravování, samotné výstavby toho kempu, tak je to náročné na čas, na lidi, na techniku," vysvětlil Kuna.
Další zásadní rolí útvaru je příprava a uskutečnění mezinárodních cvičení. Dlouhodobě funguje také spolupráce se 163. logistickým praporem německé armády. Spolupracuje také s logistickými jednotkami a velitelstvími dalších spojeneckých zemí, například Spojených států, Norska, Švýcarska, Nizozemska a Belgie. Zároveň se jeho příslušníci účastní zahraničních operací a úkolů v Litvě, Lotyšsku a v dalších zemích. Ministr obrany dnes také zdůraznil, že v rámci cvičení logistické útvary z různých zemí testují takzvanou interoperabilitu, tedy vzájemnou kompatibilitu systémů i vybavení a také efektivní spolupráci.
Starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS) ČTK řekl, že město vznik pluku vítá a spolupráci s armádou považuje dlouhodobě za výbornou. "Pro Rakovník byla posádka vždycky neoddělitelnou součástí města, i z hlediska zaměstnanosti, i z hlediska kupní síly," dodal starosta.
V Rakovníku působil v letech 1931 až 1939 dělostřelecký pluk 301. V období protektorátu tam byla posádka 2. praporu tehdejšího vládního vojska. Po válce působily ve městě dělostřelecké útvary, v 60. letech minulého století například 1. průzkumný prapor a po reorganizaci armády koncem 60. let 2. tankový pluk, který byl zrušen v roce 1994. V Rakovníku byly sklady letecké munice a leteckého materiálu.
Po roce 1994 následovalo několik reorganizací, rakovnické útvary byly zaměřené na civilní ochranu, rakovničtí vojáci pomáhali mimo jiné při odstraňování následků povodní. V roce 2004 vznikl záchranný prapor, později ženijní prapor a záchranná rota, které byly v roce 2013 kvůli úsporám zrušeny a objekty zůstaly prázdné. Vojáci se do Rakovníka vrátili v roce 2016 spolu s mechanizovaným praporem. Důvodem pro návrat vojáků byla kromě změny finanční politiky také změna bezpečnostní situace. Prapor podpory nasaditelných sil vznikl v roce 2020.