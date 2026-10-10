Vítězní Nezávislí s podporou Starostů a nezávislých (STAN) a SEN 21 v Rakovníku spustí vyjednávání o koalici v neděli, řekl dnes ČTK za uskupení Petr Steidl. S kým budou jednat, zatím jeho představitelé neupřesnili. Mají sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Získali téměř 27 procent hlasů. Mandát neobhájil dosavadní starosta Luděk Štíbr (ODS), který už dřív oznámil, že ve vedení města končí, ale pokračovat by mohl jako zastupitel. Kandidoval ze šestého místa, ale mandát nezískal; ODS má dva mandáty, v dosavadním zastupitelstvu měla tři křesla.
Zisk sedmi mandátů podle Steidla představitele Nezávislých pozitivně překvapil. "Strašně si toho vážíme," řekl. Druhé skončilo ANO s nezávislými s pěti mandáty. Jeho lídr Petr Šajner (ANO) dnes ČTK řekl, že s vítězným uskupením chce jednat.
Třetí Město pro vás bude mít tři zastupitele. Čtvrtá ODS má dva mandáty. Jednoho zastupitele budou mít pátí Společně pro Rakovník, šestí Rakovničáci, sedmý Směr Rakovník a osmé sdružení KSČM, Stačilo! a nezávislí. Hlasování se zúčastnilo 40,47 procenta voličů.
Minulé volby v Rakovníku vyhrála společná kandidátka ANO a sociálních demokratů s podporou nezávislých, získali 27,93 procenta hlasů a šest mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila Změna pro Rakovník s pěti mandáty a 21,89 procenta hlasů, třetí ODS obdržela 13,41 procenta a tři křesla v zastupitelstvu. Město pro vás získalo se 12,41 procenta také tři mandáty, dva zastupitele zajistily hlasy voličů KSČM (9,39 procenta). Společně pro Rakovník a SMĚR Rakovník - Nestraníci získali po jednom mandátu, obdrželi 8,03 a 6,94 procenta hlasů. Hlasování se zúčastnilo 37,84 procenta voličů. Na vedení města se dohodly ANO, ČSSD, ODS a Město pro vás, v jednadvacetičlenném zastupitelstvu měly většinu 12 hlasů. Starostou byl Štíbr (ODS).