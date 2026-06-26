V rybníce v Dobřejovicích u Prahy dnes utonula žena

V Dobřejovicích u Prahy v rybníku Skalník dnes odpoledne utonula žena. Okolnostmi utonutí se budou zabývat kriminalisté, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Událost byla policii oznámená v 17:05. "Oznamovatel uvedl, že v rybníku viděl plavat ženu, která se mu ztratila z očí, na místo proto byly povolané složky integrovaného záchranného systému," řekla mluvčí. Ženu pak podle ní vytáhl z vody svědek po 17:30 už bez známek života. Kriminalisté nařídili soudní pitvu a budou se zabývat okolnostmi utonutí, zda například žena nebyla pod vlivem alkoholu, dodala mluvčí.