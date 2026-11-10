Starostou Sedlčan zůstává lídr vítězné Šance pro Sedlčany Janeček

Starostou Sedlčan na Příbramsku zůstává lídr vítězné Šance pro Sedlčany Ivan Janeček. Místostarostou zastupitelé na pondělním ustavujícím jednání zvolili Richarda Otradovce z téhož uskupení, informovalo dnes město na facebooku. Šance pro Sedlčany uzavřela koalici se sdružením Město pro lidi. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu mají dohromady těsnou většinu jednoho hlasu.
Zástupci stran podepsali v sobotu koaliční smlouvu. Šance pro Sedlčany má v sedmičlenné radě šest členů a Město pro lidi jednoho. Za Šanci se stali radními ještě Josef Soukup, Jiří Prášek, Jiří Žížala a Marie Pokorná a za Město pro lidi předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
V sedmitisícových Sedlčanech dosud vládla široká koalice složená ze všech stran v zastupitelstvu. "Doufali jsme v širší spolupráci. Ne všude jsme našli shodu - respektujeme to, i když nás to mrzí. Dveře ale nezavíráme," uvedla Šance pro Sedlčany na facebooku. Dodala, že nová koalice vzhledem k těsné většině nechce rozhodovat silou hlasů, ale diskusí a silou argumentů.
Šance pro Sedlčany získala deset mandátů, proti minulým volbám o jeden posílila. Janeček ČTK už dříve řekl, že volební výsledek předčil jeho očekávání. Většina v zastupitelstvu sdružení unikla jen o jedno křeslo. Druhé v pořadí skončilo uskupení Sedlčany 2030, které získalo pět zastupitelů. Třetí ODS má tři křesla, Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan dvě a Město pro lidi - sedlčanské sdružení nezávislých kandidátů s podporou VOK jedno.