V Sedlčanech uzavřela koalici vítězná Šance pro Sedlčany s Městem pro lidi

V Sedlčanech na Příbramsku uzavřela koalici vítězná Šance pro Sedlčany dosavadního starosty Ivana Janečka se sdružením Město pro lidi. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu mají dohromady těsnou většinu jednoho hlasu. Janeček by měl pokračovat ve funkci starosty, na místostarostu je navržen Richard Otradovec z téhož uskupení, uvedla Šance pro Sedlčany v prohlášení na webových stránkách a facebooku.
Zástupci stran podepsali v sobotu koaliční smlouvu. Šance pro Sedlčany bude mít v sedmičlenné radě šest členů a Město pro lidi jednoho. Nové vedení radnice zvolí zastupitelé v pondělí na ustavujícím zasedání. V sedmitisícových Sedlčanech dosud vládla široká koalice složená ze všech stran v zastupitelstvu.
"Hned po volbách jsme začali jednat se všemi čtyřmi dalšími volebními stranami, které získaly mandát. Chtěli jsme poznat jejich priority a představy o práci pro město. V rámci možností jsme se v nich snažili co nejvíce přiblížit představám jednotlivých stran a zároveň zohlednit i naše vlastní představy o spolupráci. Doufali jsme v širší spolupráci. Ne všude jsme našli shodu - respektujeme to, i když nás to mrzí. Dveře ale nezavíráme," uvedla Šance pro Sedlčany. Dodala, že nová koalice vzhledem k těsné většině nechce rozhodovat silou hlasů, ale diskusí a silou argumentů.
Šance pro Sedlčany získala deset mandátů, proti minulým volbám o jeden posílila. Janeček ČTK už dříve řekl, že volební výsledek předčil jeho očekávání. Většina v zastupitelstvu sdružení unikla jen o jedno křeslo. Druhé v pořadí skončilo uskupení Sedlčany 2030, které získalo pět zastupitelů. Třetí ODS má tři křesla, Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan dvě a Město pro lidi - sedlčanské sdružení nezávislých kandidátů s podporou VOK jedno. Za ODS se dostal do zastupitelstva i lékař Zdeněk Špale, který kandidoval z posledního, 21. místa. Díky preferenčním hlasům se zařadil na třetí místo za lídra kandidátky Zdeňka Šimečka a dvojku Martina Severu.