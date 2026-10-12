V Sedlčanech vyhrála Šance pro Sedlčany, Janeček chce v čele radnice pokračovat

V Sedlčanech na Příbramsku opět zvítězilo uskupení Šance pro Sedlčany dosavadního starosty Ivana Janečka. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu obsadilo deset křesel, proti minulým volbám o jeden mandát posílilo. Vítězné uskupení čeká v tomto týdnu jednání se všemi stranami v zastupitelstvu a potom bude zvažovat, jakou variantu vládnutí zvolí. Janeček by rád ve funkci starosty pokračoval, řekl dnes ČTK.
I když předpokládal dobrý výsledek, volební zisk Šance pro Sedlčany nakonec předčil jeho očekávání. Většina v zastupitelstvu sdružení unikla jen o jedno křeslo. "Dnes se teprve sejde náš volební tým, abychom ty informace vůbec vstřebali. I pro nás to bylo trošku překvapení," uvedl Janeček.
V sedmitisícovém městě dosud vládne široká koalice složená ze všech stran v zastupitelstvu. Zda by podobné uspořádání mohlo pokračovat, není jasné. "Možná i to přijde v úvahu, ale bude záležet na tom, jaké budou požadavky druhých uskupení. Jsme bohatá nevěsta, ale máme také nějaké představy o té správě a bude rozhodující, jestli se protneme s požadavky druhých," podotkl Janeček. On sám by chtěl v čele radnice pokračovat. "Dokud mám ještě sílu, tak bych rád některé projekty dotáhl do konce," dodal.
Druhé v pořadí skončilo sdružení Sedlčany 2030, které získalo pět zastupitelů. Třetí ODS má tři křesla, Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan dvě a Město pro lidi - sedlčanské sdružení nezávislých kandidátů s podporou VOK jedno. Za ODS se dostal do zastupitelstva i lékař Zdeněk Špale, který kandidoval z posledního, 21. místa. Díky preferenčním hlasům se zařadil na třetí místo za lídra kandidátky Zdeňka Šimečka a dvojku Martina Severu.