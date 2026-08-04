V senátních volbách na Příbramsku se chce utkat šest kandidátů

Do senátních voleb na Příbramsku se letos hlásí šest kandidátů, o dva méně než před šesti lety. Lhůta pro podání přihlášek skončila dnes v 16:00, řekla ČTK vedoucí odboru práva a veřejných zakázek na příbramské radnici Radka Škubalová. Jména kandidátů nesdělila. Senátorské křeslo chce obhajovat dosavadní senátor za STAN Petr Štěpánek.
Za Piráty se o post senátorky bude ucházet příbramská zastupitelka Simona Luftová, za ANO příbramská radní Barbora Daňhová. ODS na Příbramsku vlastního kandidáta mít nebude a podpoří dosavadního senátora Štěpánka, řekl ČTK už dříve předseda strany Martin Kupka.
Přehled dosud známých kandidátů do Senátu za obvod Příbram v roce 2026 a 2020:
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
ODS Jiří Burian
KSČM Jindřich Havelka
ČSSD Stabislav Holobrada
Piráti Simona Luftová Simona Luftová
Strana zelených a hnutí Senátor 21 Jiřina Rosáková
STAN Petr Štěpánek Petr Štěpánek
TOP 09 Václav Švenda
SPD Jiří Novotný
ANO Barbora Daňhová -
Svobodní -
Úsvit + Hora 2014 -
Zdroj: politické strany, volby.cz