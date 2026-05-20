V Těchařovicích se v sobotu uskuteční referendum o stavbě větrné elektrárny

V Těchařovicích na Příbramsku se lidé v sobotu v referendu vysloví k možné výstavbě větrné elektrárny. Zájem o její vybudování má podobně jako v dalších obcích v okolí společnost PRE. Záměr má v obci řadu kritiků, řekla dnes ČTK starostka Vanda Bělinová (SOCDEM).
Obec podle ní s investorem nemá uzavřenou žádnou smlouvu, podnět k uspořádání referenda vzešel od obyvatel. Lidé budou odpovídat na otázku "Souhlasíte s tím, aby v katastrálním území obce Těchařovice, okres Příbram, byla postavena a provozována větrná elektrárna/elektrárny?" Hlasovat bude možné od 8:00 do 16:00.
Na Příbramsku nejde zdaleka o první referendum o větrnících. Stejné se konalo minulý pátek ve Vrančicích, kde lidé investici společnosti PRE odmítli. Zamítavým výsledkem skončilo také dubnové hlasování o větrnících v Milíně, kde měla zájem vybudovat elektrárnu společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, a to v místní části Stěžov.
Výstavbu větrníků v referendech letos odmítli i lidé v Pečicích a Starosedlském Hrádku na Příbramsku. Loni s ní naopak souhlasili obyvatelé Krakova na Rakovnicku. Bělinová předpokládá, že v Těchařovicích plebiscit skončí spíš zamítavě. "Myslím si, že to to tady lidé nebudou chtít," uvedla starostka.
Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.