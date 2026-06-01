V Teplýšovicích nabouralo nákladní auto do domu, průtah obcí je uzavřen

V Teplýšovicích na Benešovsku dnes odpoledne nabouralo nákladní auto do domu. Nehoda se obešla bez zranění, na budově vznikla více než půlmilionová škoda. Její stav posoudí statik, řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Silničáři kvůli havárii uzavřeli průtah obcí, omezení potrvá zřejmě do večera.
Nehoda se podle Suchánkové stala hodinu po poledni. "Řidič nákladního vozu naboural do rohu obytného domu. Na místo se dostavil i statik, aby zjistil, zda bude dům obyvatelný," uvedla mluvčí.
Dechová zkouška na alkohol u řidiče byla podle ní negativní, příčinou nehody byl zřejmě nesprávný způsob jízdy.