Autor: iDNES.cz , ČTK

7:52 , aktualizováno 8:33

Mezi konečnou stanicí Černý Most a Florencí na trase B nejezdilo v sobotu ráno dvě hodiny metro. Provoz nechala po 06:00 zastavit policie z bezpečnostních důvodů poté, co se několik lidí snažilo posprejovat soupravy metra u stanice Rajská zahrada a utekli do tubusu metra, řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.