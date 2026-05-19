Nehoda se stala v ulici Chodovská, jednoho z řidičů musely záchranné složky vyprošťovat, řekla iDNES.cz mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
„Po příjezdu našich jednotek se už někteří cestující z obou prostředků dostávali, jiní čekali na naši pomoc,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Na místě zasahovaly profesionální jednotky ze stanice Chodov a Strašnice, jednotky dopravního podniku a Správy železnic.
„Řidiče autobusu jsme vyprostili a předali do péče záchranné služby,“ řekl Řezáč.
Záchranná služba k nehodě vyslala čtyři posádky rychlé zdravotnické pomoci, tři vozy s lékařem, zdravotnickou dopravní službu, inspektora a speciál EVA, popsal mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Záchranáři v reakci na nehodu aktivovali traumaplán.
Z důvodu zásahu složek integrovaného systému je na místě obousměrně omezen provoz. „Prosíme řidiče, aby byli trpěliví, a pokud možno se místu vyhnuli,“ uvedla Kropáčová.
Městská hromadná doprava místem projíždí kyvadlově. Tramvaje ovšem musí končit už na náměstí Bratří Synků, odkud je směrem na Spořilov zastoupila náhradní autobusová doprava.
Obnovení provozu odhaduje web dopravniinfo.cz na 12:35.
Elektrobus typu SOR NS 12 electric byl vyrobený v roce 2025 a v provozu je teprve od prosince. Dnes jezdil na lince 213.
