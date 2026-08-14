V Zooparku Zájezd se vylíhla tři mláďata vzácného baziliška, množí se bez samce

Autor: ČTK
  14:16aktualizováno  14:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Zooparku Zájezd se vylíhla tři mláďata vzácného baziliška Juliova. Výjimečný je schopností takzvané partenogeneze – samice se mohou rozmnožovat bez oplození samcem. V Evropě druh chovají jen čtyři zoologické zahrady. Pochází z Hondurasu a poprvé jej odborníci popsali v roce 2018, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě za Zoopark Zájezd Daniel Koleška.

Zoopark má několik vajec baziliška v inkubátoru, ale tři mláďata chovatelé našli přímo v expozici a nyní se o ně starají v zázemí zooparku, dospělí bazilišci jsou v zooparku v expozici Tropický skleník. "Partenogenetické rozmnožování je doloženo také z plzeňské Akva Tery, kde se z šesti vajec vylíhlo šest samic. Právě z Akva Tery jsme obdrželi naše chovná zvířata a navázali tak na české úspěchy v chovu tohoto druhu," doplnil kurátor Zooparku Zájezd Jiří Marek mladší.

Rozmnožování baziliška nemusí předcházet páření a samice vytvoří vejce, z nichž se líhnou další samice. Na vědeckém výzkumu tohoto druhu se podílejí odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vědci bazilišky zkoumají i z evolučního hlediska, protože z dlouhodobého hlediska je takzvané asexuální rozmnožování spojené s omezenou genetickou variabilitou.

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