V Zooparku Zájezd se vylíhla tři mláďata vzácného baziliška, množí se bez samce

V Zooparku Zájezd se vylíhla tři mláďata vzácného baziliška Juliova. Výjimečný je schopností takzvané partenogeneze – samice se mohou rozmnožovat bez oplození samcem. V Evropě druh chovají jen čtyři zoologické zahrady. Pochází z Hondurasu a poprvé jej odborníci popsali v roce 2018, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě za Zoopark Zájezd Daniel Koleška.
Zoopark má několik vajec baziliška v inkubátoru, ale tři mláďata chovatelé našli přímo v expozici a nyní se o ně starají v zázemí zooparku, dospělí bazilišci jsou v zooparku v expozici Tropický skleník. "Partenogenetické rozmnožování je doloženo také z plzeňské Akva Tery, kde se z šesti vajec vylíhlo šest samic. Právě z Akva Tery jsme obdrželi naše chovná zvířata a navázali tak na české úspěchy v chovu tohoto druhu," doplnil kurátor Zooparku Zájezd Jiří Marek mladší.
Rozmnožování baziliška nemusí předcházet páření a samice vytvoří vejce, z nichž se líhnou další samice. Na vědeckém výzkumu tohoto druhu se podílejí odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vědci bazilišky zkoumají i z evolučního hlediska, protože z dlouhodobého hlediska je takzvané asexuální rozmnožování spojené s omezenou genetickou variabilitou.