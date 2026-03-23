Jak postupuje stavba tramvajové trati u muzea: cestující už brzy využijí dvě novinky

Autor: bur
  6:32aktualizováno  6:32
Práce na stavbě nové tramvajové trati na Václavském náměstí, jak říká pražský dopravní podnik (DPP), pokračují dle harmonogramu. Přestože se celá trať otevře příští rok, už brzy budou moci Pražané a ostatní cestující využít dvě novinky. Podívejte se, jak stavba dráhy pokračuje.
Stavba tramvajové tratě na Václavském náměstí (stav březen 2026)

Stavba tramvajové tratě na Václavském náměstí (stav březen 2026) | foto: DPP – Dominika Brabcová

Zmíněnými novinkami budou nové výstupy ze stanic Muzeum a Můstek.

„Finalizujeme výstavbu nového výstupu vestibulu stanice metra Muzeum u bývalého Domu potravin,“ prozradil dopravní podnik. Tento výstup bude otevřený už brzy, a to nejspíš mezi dubnem a červnem letošního roku.

Pokračuje také výstavba nového kapacitního výstupu z vestibulu stanice metra Můstek uprostřed náměstí, který nahradí dva zrušené postranní výstupy. Tady se zprovoznění předpokládá na konci toho roku.

Práce pokračují prakticky na celé ploše od Národního muzea až do středu Václavského náměstí k ústí Jindřišské ulice. Staví se momentálně na třech místech – mezi Legerovou ulicí a sochou sv. Václava, dále uprostřed náměstí a posledním místem je staveniště vedle retenční nádrže a kolejového rozvětvení právě mezi Jindřišskou/Vodičkovou a náměstím.

Práce na Václavském náměstí utichly. Vše jde podle harmonogramu, tvrdí dopravní podnik

V plánu je také kompletní rekonstrukce vozovek, povrchů v rámci pěší zóny, chodníků.

Až do konce roku bude probíhat rekonstrukce původní tramvajové tratě v úseku od křižovatky muzeum – Vinohradská ulice až po budovu Českého rozhlasu.

Nová trať kopíruje původní, ale v jiné stopě

Kromě toho se staví nová trať podél Legerovy ulice. Oproti původní je posunuta asi o půl metru blíž k Vinohradům.

„Současně budeme stavět propojení stávající trati ve Vinohradské ulici s novou do Muzejní oázy. Potřebujeme dostavět kolejové rozvětvení v křižovatce Vinohradské a Legerovy ulice,“ odkrývá dále dopravní podnik.

Tady je předpoklad dokončení ještě letos, následně se plánuje obnovit tramvajový provoz z Vinohradské směrem do Škrétovy a dál na Tylovo náměstí.

12. června 2025

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

S podvodem se setkala téměř polovina lidí nad 65 let. Nejčastější trik vás možná překvapí

Dobrou zprávou je, že většina seniorů ví, jak reagovat. V případě podezření na...

Digitální svět se stává běžnou součástí života seniorů. Spolu s rostoucí aktivitou na internetu ale přichází i vyšší riziko. Podle aktuálního průzkumu projektu Neviditelní se s online podvodem...

23. března 2026

Projekt Objevuj památky představuje Novinky na nestátních památkách v roce 2026.

23. března 2026

Ostrava se rychlovlaky spojí s Polskem asi dřív než s Prahou. Česko zvažuje, jak dál

ilustrační snímek

Rychlovlaky mohou z Ostravy o dost dříve zajíždět do Polska než do Prahy. Zatímco v Polsku totiž už mají narýsovaný jasný plán, jak bude vypadat výstavba vysokorychlostní trati (VRT) mezi Katovicemi...

23. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Děčína mohou letos opět rozdělit část rozpočtu

Děčín (Ilustrační snímek)

Obyvatelé Děčína mohou opět podávat návrhy, jak v rámci tzv. participativního rozpočtu vylepšit život ve městě.

23. března 2026  5:59

Sdílená kola míří z Lovosic do okolních obcí

Sdílená kola v Hradci Králové

Kola si lze nově půjčit v Sulejovicích, ve Lhotce nad Labem a v průběhu jara a léta to bude možné také v Lukavci. Prvních 15 minut půjčení je zdarma, poté se za každou další půllhodinu platí 20 korun.

23. března 2026  5:59

U základní školy v ústeckých Neštěmicích se letos opraví vozovka

Ústí nad Labem

Část komunikace u základní školy v Hluboké ulici dostane nový povrch, práce vyjdou skoro na jeden milion korun.

23. března 2026  5:59

Chomutov hostil mezinárodní workshop Krajka a sklo

Chomutovské oblastní muzeum před nedávnem hostilo mezinárodní workshop Krajka a...

Chomutovské oblastní muzeum před nedávnem hostilo mezinárodní workshop Krajka a sklo, který se konal v rámci projektu „Krušnohorský zážitkový svět – Společná historie, sdílené zážitky“.

23. března 2026  4:59

Přijďte k nám, dáme vám peníze, láká Žatec lékaře k otevření ordinace

Ilustrační snímek

Radnice v Žatci bude v letošním a příštím roce pokračovat v lákání lékařů na statisícový finanční příspěvek, díky kterému by si ve městě otevřeli svou praxi, případně aby stávající lékaři své...

23. března 2026  4:59

Cyklonaučnou stezku po rekultivovaných výsypkách Mostecka doplnily infotabule

Na přibližně patnáctikilometrové trase lze nově spatřit historické fotografie a...

Na přibližně patnáctikilometrové trase lze nově spatřit historické fotografie a k tomu QR kódy, po jejichž naskenování se zájemci dozvědí více o místech, jež musela ustoupit těžbě hnědého uhlí.

23. března 2026  4:59

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V teplické ulici U Soudu začala úprava parkování

Teplice

Díky úpravě by parkovací místa v ulici U soudu měla být lépe uspořádaná. Plánovaným pracím předchází pokácení osmnácti stromů.

23. března 2026  4:59

Větrná elektrárna je jako ropný vrt. Rozhodnout musí místní, říká ochránce přírody

Ochránce přírody Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

V Česku nenajdeme místo, kde by větrné elektrárny vůbec nevadily, pořád jde ale o nejčistší, nejlevnější a nezávislý zdroj energie. Takový názor má ochránce přírody Ivo Dokoupil z Hnutí Duha...

23. března 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

