Všiml si toho i bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný.
„Na Václavském náměstí stojí měsíce tři deponie dopravních značek. V přestrojení za bloudícího dezoláta jsem provedl na všech třech staveništích kontrolní den. Pátral jsem po známkách života,“ napsal Novotný s nadsázkou na síť X .
Podle něj staveniště zejí prázdnotou a nepracuje se. Tomu odpovídá zjištění videoreportéra iDNES.cz, který na místě nalezl staveniště v podobném stavu. Práce zkrátka utichly.
Na nejznámějším pražském náměstí probíhají rozsáhlé stavební práce za účelem revitalizace už od začátku léta 2024. V horní části se přestavuje většina povrchů, jako chodníky, plochy nebo místa pro zeleň. Pod touto oblastí se rovněž modernizují výstupy z metra a přibýt tam má tramvajová trať.
„Stavební práce na Václavském náměstí probíhají každý den. Zhotovitelé provádí takové práce, které lze za současných zimních podmínek realizovat v souladu s projektovou dokumentací a stanovenými technologickými postupy. Ne všechny práce probíhají na povrchu. Vzhledem k tomu, že stavíme v absolutním centru města, práce neprobíhají v režimu 24/7,“ tvrdí Daniel Šabík, mluvčí Dopravního podniku Praha (DPP), který zodpovídá za část projektu.
|
Proměna Václavského náměstí pokračuje, to hlavní se letos odehrává pod zemí
Dodal také, že na základě pravidelných kontrol ve stanovené dny vše postupuje podle harmonogramu a že na náměstí probíhají i další stavební práce. „V současnosti realizujeme např. montáž technologií v retenční nádrži, probíhají stavební práce ve vestibulech obou stanic metra na nových výstupech z nich,“ uvedl Šabík.
Spousta stavebních prací
Zmíněná retenční nádrž vzniká mezi křižovatkami náměstí s Jindřišskou, Vodičkovou a Štěpánskou a bude mít za úkol zadržovat dešťovou vodu k zalévání zeleně. „Retenční nádrž bude umístěna zhruba uprostřed Václavského náměstí. Její půdorys bude mít rozměry 42 krát 5 metrů, hloubku 10 metrů a obestavěný prostor bude činit 2 tisíce metrů krychlových,“ popsala dříve náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti).
Na retenční nádrž bude napojená i vznikající dešťová kanalizace. Ta bude přímo před sochou sv. Václava. U křížení náměstí s ulicemi Ve Smečkách a Opletalovou zase probíhá přeložka plynovodu a výstavba dvou místních vodovodů, které budou zásobovat značnou část Prahy 1.
|
Začíná stavba úseku trati, která propojí Václavské náměstí s Vinohradskou
Zhruba na úrovni Štěpánské ulice dělníci staví rovněž takzvaný páteřní rozvod energií. Jedná se o sdruženou trasu vedení inženýrských sítí se šachtami pro připojení sezonních aktivit, jako jsou třeba různé stánky, které se na náměstí nacházejí v období Vánoc či Velikonoc.
Rozkopané nejsou jen silnice a střední pás náměstí, ale i například části chodníků. V jižní částí náměstí budují dělníci nové přípojky vodovodu, které podle architektonické studie musejí být dokončené předtím, než se na náměstí objeví nové povrchy.