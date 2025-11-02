Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Autor: fred
  14:12
V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem. Konstatuje ale, že o nový rekord všech českých vod se nejedná.

„Tohle je velmi vzácný okamžik. Ryba odpočívá stejně jako my. Se Standou jsme na orlické přehradě strávili tisíce hodin s cílem ulovit tuto konkrétní rybu,“ vypráví na videu zveřejněném na Facebooku Vágner.

Letos v létě se postaral o překonání českého rekordu, když chytil sumce o délce 268 centimetrů. Jen asi o tři měsíce později ho překonali rybáři poblíž Karviné, kteří z Rybnického jezera vytáhli rybu o velikosti 292 centimetrů.

„O nový rekord se nejedná,“ přiznává Vágner. „Tento sumec je ale král orlické nádrže. Je největší rybou vltavské kaskády i orlické nádrže,“ raduje se s tím, že o její ulovení usiloval poslední tři roky.

Dodává, že na prutu ji za tu dobu měl už třikrát, ale vždy mu nakonec unikla. „Naposledy před měsícem jsem ji zasekl a říkám Standovi, že je to tam. Našla ale keřík a uřezala se z háku. Byli jsme úplně zdevastovaní. Já měl dodnes bezesné noci,“ vzpomíná.

„Vídali jsme ji na různých místech nádrže. Za tu dobu jsme chytili spoustu sumců, několik dlouhých přes 250 centimetrů. Tato jim ale vždy pomyslně vládla,“ rozplývá se.

„Jedná se o extrémně zkušenou rybu. Příběh jejího ulovení je i příběhem nás a našich rodin, které často musely vydržet bez tátů, abychom po ní mohli pátrat,“ zamýšlí se Vágner.

Dodává, že pokud by stále nebyl v šoku, tak by brečel. Na téměř prázdné orlické přehradě ji poté za svým motorovým člunem táhne ke břehu, kde se s ní chce naposledy rozloučit.

„Poté sumce zase necháme plavat. Pokud ho potkáte, chovejte se k němu s úctou. Je to ryba světové úrovně. My si díky ní splnili náš orlický sen,“ uzavírá.

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)
Jakub Vágner se svým rekordním úlovkem. Sumec měří 268 centimetrů, o čtyři centimetry tak překonal loňský rekord.
Krzysztof Pyra a Adrian Gontarz z Polské rybářské akademie ulovili na Rybnickém jezeře sumce rekordmana o délce 292 centimetrů.
Krzysztof Pyra a Adrian Gontarz z Polské rybářské akademie ulovili na Rybnickém jezeře sumce rekordmana o délce 292 centimetrů.
