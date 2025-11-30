Světelná show odstartovala. Do ulic Prahy vyjela nazdobená flotila tramvají i autobusů

Autor: kroc
  12:32
Tisíce lidí v sobotu sledovaly první průvod svátečně nazdobených vozů z flotily pražského dopravního podniku. Tramvaje, autobusy i trolejbus budou pražskými ulicemi korzovat až do Tří králů.

Vánočně vyzdobené tramvaje poprvé vyjely v sobotu odpoledne v průvodu, který vedl od Muzea MHD ve Střešovicích přes Hradčanskou, Letnou a Nábřeží Kapitána Jaroše k Právnické fakultě.

Nasvícené vozy budou jezdit po městě až do Tří králů. Vánočně vyzdobená je také stanice metra Křižíkova a Muzeum MHD.

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
35 fotografií

Novinkou letošní vánoční flotily Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) je tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M, historická tramvaj Tatra K2 a dekorace v podobě modelu Pražského hradu na Mazačce.

Partnery a autory letošní výzdoby jsou opět společnost DECOLED a Střední průmyslová škola dopravní.

„Letošní vánoční flotila DPP přináší do Prahy světlo a pocit propojení v kolážové ilustraci města tak, aby rozmanitost zachytila v celku. Design zobrazuje známá místa Prahy, kde se v zimním čase přirozeně potkávají lidé i jejich příběhy. Vyzdobené autobusy a tramvaje se tak mění v galerii na kolejích připomínající radost vánočních setkání a plněných přání,“ popsala letošní design vánočních vozů DPP Eva Poláčková, jednatelka společnosti DECOLED.

Koledy letos zní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem – ve dvou vozech T3, 14T a 15T. Celkem vozidla zdobí více než 34 tisíc světýlek.

Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom

V sobotu večer se zároveň rozsvítil i tradiční vánoční strom na Staroměstském náměstí. Dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska se rozzářil v bílo-zlatých barvách a doplnil tak adventní atmosféru centra hlavního města.

Podívaná přilákala tisíce lidí. Ti si mohli vychutnat slavnostní rozsvícení spolu s hudbou a prvními adventními trhy, které jsou otevřené denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince.

OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Praha

Praha

Spanilá jízda vánoční flotily DPP ulicemi Prahy.

vydáno 30. listopadu 2025  13:52

Staroměstské náměstí se proměnilo v zářivou kulisu předvánoční Prahy, když zde slavnostně rozsvítili vánoční strom. Tisíce návštěvníků zaplnily každý kout náměstí a s nadšením sledovaly okamžik, kdy...

vydáno 30. listopadu 2025  13:44

Výstava vánočních motivů Josefa Lady, prosklený box jeho pracovny, stánkaři se svařákem, klobáskami i vánočními ozdobami a dárky zaplnili až do 6.ledna 2026 náměstí
před pražskou radnicí. Adventní...

vydáno 30. listopadu 2025  13:42

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veselé vánoce přeje váš DPP to byl slogan Vánoční flotily tramvají a autobusů v Praze. Největším lákadlem byla tradiční Mazačka s andělem Gabrielem a jeho hlásnou troubou.

vydáno 30. listopadu 2025  13:38

Čtyřmetrová socha ve tvaru podkovy připomene tradici kunovické Jízdy králů

Socha ve tvaru podkovy, která má připomínat tradici Jízdy králů v Kunovicích....

Neobvyklá dominanta má v budoucnu stát v centru Kunovic. Připomínat bude tradici Jízdy králů, která je součástí města více než sto let. Čtyřmetrovou sochu v blízkosti radnice navrhl a vytvoří...

30. listopadu 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Světelná show odstartovala. Do ulic Prahy vyjela nazdobená flotila tramvají i autobusů

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Tisíce lidí v sobotu sledovaly první průvod svátečně nazdobených vozů z flotily pražského dopravního podniku. Tramvaje, autobusy i trolejbus budou pražskými ulicemi korzovat až do Tří králů.

30. listopadu 2025  12:32

Lidé mohou hlasovat o nejzajímavější příběh pravěké dívky z Mladečských jeskyní

ilustrační snímek

Fandové jeskyní, historie a literatury mohou až do konce letošního roku hlasovat o nejzajímavějším příběhu pravěké dívky Mlady, jejíž 31.000 let staré...

30. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  10:45

OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku

Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze.

V sobotu večer rozzářil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska. Vánoční strom, který letos zdobí centrum Prahy, má za sebou dlouhou cestu – od prvního řezu přes noční převoz až po...

30. listopadu 2025  12:02

Brutalistní budova urologie hledí na porodnici i magistrálu. Už 50 let

Urologická klinika VFN.

Urolog Eduard Hradec nepatřil ke „světoznámým“ postavám společenských rubrik časopisů. V českém zdravotnictví však zanechal hlubokou brázdu. Stál u zrodu urologie jako samostatné disciplíny a položil...

30. listopadu 2025

VIDEOSTREAM ZDARMA: Setkání lídrů českého stavebnictví

30. listopadu 2025  11:28

Brněnské děti se díky projektu Vesny zapojily do utváření veřejného prostoru

BrnÄ›nskĂ© dÄ›ti se dĂ­ky projektu Vesny zapojily do utvĂˇĹ™enĂ­ veĹ™ejnĂ©ho prostoru

Děti mladšího školního věku se díky projektu Budoucnost je teď Ženského vzdělávacího ústavu Brno – Vesna zapojily do analýzy a utváření veřejného prostoru,...

30. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.