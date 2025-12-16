Hlava na hlavě. Adventní Prahou proudí turisté jako řeka, přijede jich až 750 tisíc

Jan Bohata
  7:02aktualizováno  7:02
Podobně jako valící se voda si hledá cestu mimo přeplněné koryto, tak to vypadá v centru metropole. Plný je Karlův most, Staroměstské náměstí a záplava návštěvníků adventní Prahy se přelévá i do uliček a průchodů, které po většinu roku stojí spíše stranou jejich hlavního zájmu. Turistické organizace odhadují, že Prahu navštíví tři čtvrtě milionu návštěvníků.

„Myslí si, že to neodmyslitelně k adventu patří. Na ‚jedno‘ do lokálu jdou jednou dvakrát do roka, a to právě v téhle době,“ glosuje výčepní v jedné z oblíbených pivnic kousek od Václavského náměstí zástupy lidí mačkajících se ve dveřích.

Patří k těm, kdo křižují Prahu od jednoho náhodně vybraného podniku ke druhému. Ve středu města mají žně též bary, jejichž personál větší část roku zívá nudou ve skromně zaplněných místnostech. A z okolí domovních bloků, odkud už dávno rychloobrátkové Airbnb bydlení vytlačilo většinu stálých rezidentů, každý den rachotí na dlažbě kufry dalších příchozích cizinců. Ty mladší z nich lze po večerech spatřit v asijských večerkách, kde si pořizují „na doma“ laciné pivo v PET lahvích, případně i s nějakou lahví kořalky nižší třídy.

Praha pod tlakem turistů

Advent náleží k nejvytíženějšímu období turistické sezony, potvrzují odborníci z branže.

„Během celého tohoto období do Prahy zavítá kolem 750 tisíc domácích i zahraničních návštěvníků. Velikým lákadlem je vánoční atmosféra,“ sdělila Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism (PCT).

Od Štědrého dne až do Nového roku PCT předpokládá, že přijede kolem 200 tisíc lidí. „Na silvestra do metropole dorazí na 80 až 100 tisíc návštěvníků z ciziny i tuzemska,“ popsala prognózy Janderová.

Obsazenost pražských hotelů se aktuálně pohybuje okolo 85 procent. V prosinci je zvýšený zájem také znát na návštěvnosti památek spravovaných PCT. Především se jedná o Staroměstskou radnici. „Loni v prosinci navštívilo naše objekty 170 tisíc návštěvníků a v letošním roce očekáváme obdobná čísla,“ uvádí zástupci PCT.

Přestupky v dopravě či v souvislosti s alkoholem a několik deliktů kvalifikovaných jako krádeže. Policejní data v mapě kriminality od konce listopadu do 14. prosince na severní straně Staroměstského náměstí a části Pařížské ulice evidují osm porušení různých paragrafů. Na protilehlé straně jde ve stejné době o čtyři skutky, jeden z přestupků směřoval proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Na spodní straně Václavského náměstí okolo Můstku zmiňovaný zdroj uvádí 15 různých skutků, nejvážnějších je několik krádeží.

Násilné kriminality data v mapě registrují minimum. U Ungeltu jde o jeden případ nebezpečného vyhrožování. „V rámci letošních bezpečnostních opatření jsme zatím nezaznamenali žádné mimořádné události,“ shrnula Irena Seifertová, mluvčí pražské městské policie, dosavadní nasazení strážníků.

V porovnání s mapou kriminality za shodné adventní období uplynulého roku je deliktů v centru méně. Praha patří k nejbezpečnějším městům ve střední Evropě, potvrzují to též celkové statistiky kriminality. K poslednímu listopadu letos registrují přes 32 tisíc deliktů s objasněností nad 26 procent. Loni šlo zhruba o tři tisíce věcí více s podobnou objasněností.

Advent pod dohledem

Strážníci a policisté v adventním období přijali mimořádná bezpečnostní opatření. „Během adventu se hlídky strážníků zaměřují především na vytipovaná pražská náměstí s vánočními trhy, stejně jako na ulice a místa se zvýšenou koncentrací osob,“ řekla Seifertová.

Strážníci provádějí kontroly také ve velkých nákupních centrech, prostředcích městské hromadné dopravy, včetně vytížených dopravních uzlů. Zde si všímají zejména odložených předmětů, odstavených vozidel a samozřejmě i nestandardního chování lidí.

„Protože v předvánočním čase mnoho lidí míří také na hřbitovy, častěji kontrolujeme též tato místa a jejich okolí,“ sdělila Seifertová.

Na bezpečnostních opatřeních se podílí jak uniformovaní republikoví policisté, kriminalisté, tak i jejich kolegové z cizinecké služby. „V adekvátním počtu jsou na náměstích s trhy, v nákupních centrech, na významných dopravních uzlech. Na některých místech jsou policisté také s dlouhými zbraněmi a s balistickou ochranou,“ uvedl Jan Daněk, mluvčí pražské policie.

