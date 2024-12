Vánoce pro ty, kteří to potřebují. Katolíci uspořádali oběd pro lidi v nouzi

„Smyslem je, aby nikdo nebyl sám. Aby každý, kdo tady s námi dneska je, měl možnost oslavit Vánoce, a my sami, abychom je taky oslavili tím nejkrásnějším způsobem, jaký křesťanství může vymyslet.

To je slavit Vánoce s těmi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem na okraji společnosti,“ řekla ČTK zástupkyně komunity Sant’Egidio Kristina Koldinská. Jedná se zároveň o celoroční přátele komunity Sant’Egidio, dodala.

Jako tradičně se podávala polévka s játrovými knedlíčky, pečená kachna se zelím a knedlíkem. Jako dezert pak vánoční cukroví, vánočka a ovoce. Pro každého hosta byl rovněž připraven vánoční dárek.

Hosté tak dostali například nové teplé oblečení, jako jsou mikiny, rukavice či čepice, nebo kosmetiku. Podle Koldinské mají dárky lidem udělat radost, zároveň jim mají pomoci.

Osobní pozvánku dostávají lidé, kteří jsou dlouhodobými přáteli komunity. Na obědě se sešlo asi 200 hostů, jednalo se například o lidi bez domova či staré lidi z některých domovů důchodců, uvedla Koldinská.

Oběd zahájil pražský arcibiskup Jan Graubner. „Máme velikou naději, že Bůh, kterému na nás záleží, je připraven odpustit a ukázat svou blízkost. Jenom záleží na nás, jestli to přijmeme, a když to přijmeme, jestli to taky pošleme dál,“ řekl. Pokud lidé dokážou odpustit, osvobodí především sebe, uvedl.

Hosty pozdravila také starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). „Každý drobný čin, každý možný nenápadný kousek může pohnout světem,“ řekla novinářům. Je podle ní důležité, aby lidé dělali i malé dobré skutky.

Akci zajišťovalo asi 80 dobrovolníků. Někteří servírovali či obsluhovali kuchyň, jiní usedli za slavnostně prostřený stůl spolu s hosty, aby vytvořili rodinnou atmosféru.

Stejně jako před rokem uspořádá komunita vánoční oběd i pro lidi z Ukrajiny, kteří utekli ze své země před válkou. Konat se podle Koldinské bude v sobotu 4. ledna.

Komunita Sant’Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě soucit s chudými a pomoc jim.

V České republice vznikla Komunita Sant’Egidio v roce 1993 a dnes působí v Praze, Brně a Olomouci. Aktuálně se zaměřuje na pomoc lidem bez domova, službu starým lidem a pomoc ukrajinským rodinám.