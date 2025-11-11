„Zaznamenal jsem dotaz, jestli letos bude vánoční osvětlení. Jednoduchá odpověď zní: Bude,“ napsal na Facebook Michal Vronský, starosta Prahy 3.
Radnice oslovila školky z její městské části, aby poslaly obrázky vánočních ozdob, které nakreslily samy děti. Zapojením jejich návrhů dává městská část podle tiskové zprávy dětem hlas ve veřejném prostoru, posiluje sounáležitost a přirozeně buduje vztah k domovu.
Ze zaslaných kreseb vybrali radní ve finále celkem pět motivů v podobě anděla, dárku, sněhuláka, stromečku a ryby, podle kterých nechali zhotovit originální vánoční ozdoby. Pod každou světelnou instalací bude uvedeno jméno dítěte a z jaké školky je.
„Nápad vyrobit vánoční osvětlení podle dětí nás zaujal. Mám radost, že dva návrhy dětí z naší školky, Aničky a Martínka, se dočkaly realizace. Až budou světýlka na Seifertově rozsvícena, určitě se na ně půjdeme s dětmi společně podívat,“ uvedla zástupkyně ředitelky MŠ Libická Věra Kantorová.
Nejen Žižkováci jsou nadšení
„Vánoce patří hlavně dětem a jsem rád, že nám takhle přispějí ke společné vánoční atmosféře. Líbí se vám? Mně osobně moc,“ napsal na Facebook k fotkám po konečné instalaci Vronský.
Potěšené reakce pod Vronského příspěvkem na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejen obyvatelé Žižkova chválí originální nápad i dětskou kreativitu.
„Sněhulák je naprosto luxusní, krásnějšího jsem neviděla,“ chválí tvorbu uživatelka Andrea. „Tak tohle se opravdu vydařilo, je to milé a vánoční, bez zbytečné pompy a kýče. A děti budou nadšené,“ přidal se Josef.
„Je to parádní, milé, vtipné. I když jsem až z Prahy 11, přijedu se podívat a vyfotit si Vánoce k vám. Ponurá ‚klasika‘ v počtu ‚aby se ušetřilo‘, co jsme měli loni u nás, byla depresivní tak, že jsem si poprvé v životě ozdobila vánoční svítící balkon,“ okomentovala osvětlení Valerie.
Oficiální rozsvícení je naplánováno na první adventní sobotu 29. listopadu a na elektrických sloupech vydrží až do Tří králů, tedy 6. ledna 2026.