Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:32
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu. Akci doplnila světelná animace, která začala v 16:30 a trvala několik minut. Doprovodila ji píseň Vánoce na míru od Ewy Farné, kterou na náměstí zazpíval dětský sbor. V sobotu na Staroměstském a Václavském náměstí začaly vánoční trhy.

Termín první show pořadatelé z bezpečnostních důvodů tajili. Nechtěli, aby se na náměstí nahromadilo příliš mnoho lidí. Animace se bude opakovat každý den od 16:30 do 21:30 v hodinových intervalech až do 6. ledna.

Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
52 fotografií

Na bezpečnost návštěvníků dohlíží posílené hlídky městské i republikové policie. Některé hlídky jsou vyzbrojeny dlouhými zbraněmi a mají na sobě balistickou ochranu, upozornila v pátek na sociální síti X policie. Jde jen o preventivní opatření.

Pražský magistrát vyzval návštěvníky, aby k cestě na trhy použili také stanice metra Náměstí Republiky a Můstek, protože na Staroměstské nefunguje jeden ze tří eskalátorů a nárazově může být velmi vytížená.

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

Na obou náměstích stojí přes 100 stánků. Lidé v nich mohou zakoupit například textil s vánočními motivy, dřevěné loutky, stříbrné šperky či hračky z textilu. Největší zájem měli návštěvníci v sobotu dopoledne o stánky s vánočními ozdobami, stánky s občerstvením byly bez front. Na místo se vypravil také reportér iDNES.cz, který otevření vánočních trhů popsal.

Vánoční ozdoby jsou k dostání z nejrůznějších materiálů, od keramiky, přes slámu, dřevo, textil až po sklo. V nabídce jsou jak foukané koule a postavičky, tak ozdoby ze skleněných perel, které se vyrábí v Poniklé na Semilsku a jsou zapsané na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Líbí se vám vánoční strom na Staroměstském náměstí?

celkem hlasů: 159

„Je to čistě ruční práce. Máme spočítáno, že v průměru na každou tu ozdobu, než se dostane k někomu na stromeček, sáhne asi 12 různých párů rukou,“ uvedl Marek Kulhavý, majitel firmy Rautis, která ozdoby včetně perel, z nichž se skládají, vyrábí.

Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete

Jako materiál nakupuje skleněné trubice. „Můžete si představit, že je to materiál, ze kterého se vyrábí laboratorní potřeby. Trubice natavíme nad kahanem a foukáme z toho do formy perly. Ty potom zevnitř stříbříme, z vrchu je barvíme, některé ještě malujeme. Potom se musejí usušit, nožíkem nařezat, a pak se mohou montovat na drátky,“ popsal výrobu Kulhavý.

Jednodušší ozdoby složí zaměstnanci za několik minut, princezny nebo větší hvězdy zaberou i hodinu. Zákazníci nejvíce nakupují hvězdy a anděly. V nabídce má firma asi 20 tisíc vzorů, z toho na Staroměstském náměstí nabízí asi 600 druhů.

Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu

Trhy na obou náměstích jsou otevřené denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince. Vánoční strom je letos vysoký 22 metrů, zdobí ho bílé a zlaté koule. Pochází z Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku.

„Letos jsme vybírali barvy, které navodí atmosféru bílých Vánoc. Nejvýraznějšími ozdobami bude 25 bílých světelných koulí různých velikostí o průměru od 50 do 160 centimetrů. Dále bude na stromu 342 klasických vánočních ozdob a přibližně 8,5 kilometru světelných řetězů,“ uvedl již dříve předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují štafety a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu začne již dnes po obědě. Ve švédském Östersundu ji tradičně zahájí štafety žen a mužů. Podívejte se v kolik a kde závody sledovat.

29. listopadu 2025  14:29,  aktualizováno  18:20

V plzeňském hypermarketu odchytili policisté se strážníky divoké prase

ilustrační snímek

Divoké prase odchytili dnes před polednem policisté ve spolupráci s odchytovou hlídkou strážníků v plzeňském hypermarketu na Rokycanské ulici. Podle mluvčí...

29. listopadu 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom

Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli...

Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu. Akci doplnila světelná animace, která začala v 16:30 a trvala několik minut....

29. listopadu 2025  17:32

V Libereckém kraji začala zimní sezona, na lyže vyrazily stovky lidí

V LibereckĂ©m kraji zaÄŤala zimnĂ­ sezona, na lyĹľe vyrazily stovky lidĂ­

První střediska v Libereckém kraji dnes zahájila zimní sezonu, navzdory nepříznivému počasí vyrazily na sjezdovky i Jizerskou magistrálu stovky lidí. V provozu...

29. listopadu 2025  15:39,  aktualizováno  15:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomoucké arcibiskupství vyhlásilo sbírku na záchranu grott v Kroměříži

ilustrační snímek

Olomoucké arcibiskupství vyhlásilo veřejnou sbírku na záchranu grott, tedy umělých jeskyní, v prostorách kroměřížského zámku. Cílem arcibiskupství je zajistit...

29. listopadu 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)

Staroměstské náměstí v poslední listopadové dny pohltila vánoční atmosféra. V sobotu tu začaly vánoční trhy. Jak letos vypadají, přišli do centra Prahy zjistit místní, mimopražští i turisté. Trhy se...

29. listopadu 2025  16:52

Jihočeský Zadov dnes zahájil novou sezonu, dopoledne lyžovalo zhruba 200 lidí

ilustrační snímek

Jihočeský lyžařský areál Zadov dnes zahájil novou sezonu. Dopoledne tam bylo zhruba 200 lyžařů. ČTK to za středisko řekl Petr Vondraš. V areálu Kobyla funguje...

29. listopadu 2025  15:04,  aktualizováno  15:04

VIDEO: V plzeňském Tescu běhal divočák. Strážníci ho chytili v pekárně

ilustrační snímek

V sobotu před polednem zasahovala v plzeňské prodejně Tesco na ulici Rokycanská policie. V obchodě běhal divočák. Strážníci jej odchytili v pekárně obchodu a vypustili zpět do přírody. Nikomu se nic...

29. listopadu 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Vlekaři v Krkonoších a v Orlických otevřeli další areály a sjezdovky

ilustrační snímek

Vlekaři ve východních Krkonoších a v Orlických horách dnes otevřeli další areály a sjezdovky. Lyžovat se dnes začalo v krkonošské Peci pod Sněžkou a Malé Úpě a...

29. listopadu 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

Kapsáři útočí hlavně před Vánoci. V Praze se odehrávají dvě třetiny všech krádeží

Během Vánoc hrozí kapesní krádeže víc než kdykoli jindy.

Stačí chvilka nepozornosti u stánku, v obchodě, v metru nebo v tramvaji při tlačenici u vchodu. Radost z Vánoc se může změnit v slzavé údolí.

29. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kvarteto českých biatlonistek v euforii. V prvním závodu bere medaili

Markéta Davidová při posledním úseku závodu štafet na SP v Östersundu.

Biatlonistky zahájily Světový pohár výborně. České kvarteto se totiž dostalo na bednu. Češky za sebou nechaly Němky, nebo i domácí Švédky.

29. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  15:11

Ašské muzeum láká na adventní výstavu betlémů až do konce prosince

ilustrační snímek

Muzeum Ašska po celý advent do 29. prosince představuje výstavu Putování za ašským betlémem. Expozici s téměř třemi desítkami betlémů sestavil ašský rodák a...

29. listopadu 2025  13:16,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.