Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom

Termín první show pořadatelé z bezpečnostních důvodů tajili. Nechtěli, aby se na náměstí nahromadilo příliš mnoho lidí. Animace se bude opakovat každý den od 16:30 do 21:30 v hodinových intervalech až do 6. ledna.
Na bezpečnost návštěvníků dohlíží posílené hlídky městské i republikové policie. Některé hlídky jsou vyzbrojeny dlouhými zbraněmi a mají na sobě balistickou ochranu, upozornila v pátek na sociální síti X policie. Jde jen o preventivní opatření.
Pražský magistrát vyzval návštěvníky, aby k cestě na trhy použili také stanice metra Náměstí Republiky a Můstek, protože na Staroměstské nefunguje jeden ze tří eskalátorů a nárazově může být velmi vytížená.
V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům
Na obou náměstích stojí přes 100 stánků. Lidé v nich mohou zakoupit například textil s vánočními motivy, dřevěné loutky, stříbrné šperky či hračky z textilu. Největší zájem měli návštěvníci v sobotu dopoledne o stánky s vánočními ozdobami, stánky s občerstvením byly bez front. Na místo se vypravil také reportér iDNES.cz, který otevření vánočních trhů popsal.
Vánoční ozdoby jsou k dostání z nejrůznějších materiálů, od keramiky, přes slámu, dřevo, textil až po sklo. V nabídce jsou jak foukané koule a postavičky, tak ozdoby ze skleněných perel, které se vyrábí v Poniklé na Semilsku a jsou zapsané na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.
„Je to čistě ruční práce. Máme spočítáno, že v průměru na každou tu ozdobu, než se dostane k někomu na stromeček, sáhne asi 12 různých párů rukou,“ uvedl Marek Kulhavý, majitel firmy Rautis, která ozdoby včetně perel, z nichž se skládají, vyrábí.
Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete
Jako materiál nakupuje skleněné trubice. „Můžete si představit, že je to materiál, ze kterého se vyrábí laboratorní potřeby. Trubice natavíme nad kahanem a foukáme z toho do formy perly. Ty potom zevnitř stříbříme, z vrchu je barvíme, některé ještě malujeme. Potom se musejí usušit, nožíkem nařezat, a pak se mohou montovat na drátky,“ popsal výrobu Kulhavý.
Jednodušší ozdoby složí zaměstnanci za několik minut, princezny nebo větší hvězdy zaberou i hodinu. Zákazníci nejvíce nakupují hvězdy a anděly. V nabídce má firma asi 20 tisíc vzorů, z toho na Staroměstském náměstí nabízí asi 600 druhů.
Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu
Trhy na obou náměstích jsou otevřené denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince. Vánoční strom je letos vysoký 22 metrů, zdobí ho bílé a zlaté koule. Pochází z Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku.
„Letos jsme vybírali barvy, které navodí atmosféru bílých Vánoc. Nejvýraznějšími ozdobami bude 25 bílých světelných koulí různých velikostí o průměru od 50 do 160 centimetrů. Dále bude na stromu 342 klasických vánočních ozdob a přibližně 8,5 kilometru světelných řetězů,“ uvedl již dříve předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.