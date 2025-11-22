Vánoční trhy 2025 v Praze: Kdy a kam vyrazit za svařákem a vánoční atmosférou

Adam Hejduk
  4:02aktualizováno  4:02
V hlavní městě ve čtvrtek začalo období trhů. Stánky se už otevřely na náměstí Míru v Praze 2, odkud se letos trhy rozšířily i kolem pomníku bratří Čapků. Další budou záhy přibývat a pražská náměstí budou některé z nich plnit až do Tří králů. Vánoční strom na Staroměstském náměstí se rozsvítí v sobotu 29. listopadu.
Takto vypadaly vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí v roce 2023.

Takto vypadaly vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí v roce 2023. | foto: Společnost Taiko

Takto vypadaly vánoční trhy na Staroměstském náměstí v roce 2023.
Vánoční trhy v centru Prahy se přejmenovaly na Václavské. (2. prosince 2021)
Vánoční trhy v centru Prahy se přejmenovaly na Václavské. (2. prosince 2021)
V Praze začaly adventní trhy. (30. listopadu 2024)
21 fotografií

Kde se konají vánoční trhy 2025 v Praze

  • Staroměstské náměstí
  • Václavské náměstí
  • náměstí Republiky
  • Tylovo náměstí
  • náměstí Jiřího z Poděbrad
  • Anděl
  • náměstí Míru

Kdy jsou vánoční trhy 2025 v Praze

Od 20. listopadu do 6. ledna. Na náměstí Míru už začaly 20. listopadu. Následovat bude náměstí Republiky od 25. listopadu, Tylovo náměstí od 26. listopadu a Anděl od 28. listopadu. Nakonec se v sobotu 29. listopadu otevřou trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad a na Staroměstském a Václavském náměstí.

Otevírací doba stánků na vánočních trzích 2025 v Praze

Otvírací doba stánků je denně od 10 do 20 hodin, vyjma Staroměstského a Václavského náměstí, kde zavírají až ve 22 hodin.

Vánoční trhy 2025 na Staroměstském náměstí

Středobod pražských Vánoc pro letošní rok vyrostl na severu republiky. Z celkem 35 návrhů vybrala porota smrk ztepilý z Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na severním konci Ústeckého kraje. Měří 26 metrů, obvod kmene má 223 centimetrů a jeho šířka v patce přesahuje 11 metrů. Kácení stromu je naplánováno na sobotu 22. listopadu a tahač ho rovnou převeze na okraj Prahy.

„Tam počká do nočních hodin, abychom ho mohli s co nejmenším dopravním omezením převézt na Staroměstské náměstí. V neděli 24. listopadu ho technici instalují na místo a začneme ho zdobit vánočními světly a ozdobami tak, aby byl připravený na slavnostní rozsvícení v sobotu 29. listopadu,“ popisuje Tomáš Jílek, předseda představenstva městské firmy Technologie hlavního města Prahy.

Kdy letos začíná advent a kdy vánoční prázdniny?

Podoba ozdobeného stromu a hudba, na kterou se bude v pravidelných intervalech rozsvěcet, je zatím tajemství. Organizátoři nicméně už v těchto dnech připravují dekorace a prodejní domky, které procházejí opravami. Na Staroměstském náměstí se objeví 74 prodejních míst, na dalších pěti místech budou k dostání pečené kaštany a další tři stánky budou vyčleněné pro charitativní prodej. Na Václavském náměstí nakoupí návštěvníci na 33 prodejních místech.

Na obou trzích budou dominovat výrobky z Česka - například typické skleněné ozdobičky, betlémy z různých materiálů, české sklo nebo keramika i klasické ozdobičky z foukaných perlí z Jizerských hor či slámy a šustí a mnoho dalšího. „Pochutnat si bude možné na svařeném vínu z moravského moku, klobásách z českého masa, cukroví nebo perníčkách. Na trzích se ale také objeví vegetariánské pokrmy a pro labužníky i šneci či ústřice,“ říká Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy na Staroměstském a Václavském náměstí organizuje.

Běžně se zde odehrávají různé koncerty, divadelní představení a vystoupení dětských a folklorních souborů. Organizátoři nicméně kompletní program teprve připravují.

Jak se na vánoční trhy 2025 v Praze dostat

Ideální je použít metro – všechny trhy jsou takřka vedle některé ze stanic ať už Staroměstská, Můstek, Náměstí Republiky nebo Anděl. Pokud ale někdo potřebuje jet autem, ideální je zaparkovat třeba v některým z nákupních center. Pro návštěvu trhů v samotném centru je ideální Palladium.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

O životě malého Jakuba rozhodovaly minuty, zachránil ho šestičlenný tým ECMO z pražské nemocnice

Malý Kuba bere život s humorem. Že při jeho narození stáli všichni svatí, a...

Před 15 lety vznikl tým ECMO, od té doby ošetřil už 124 dětí, 83 z nich byli novorozenci. Speciální inkubátor i systém rychlého chirurgického napojení maličkého tělíčka na mimotělní oběh zvládají...

22. listopadu 2025  5:14

Vánoční trhy 2025 v Praze: Kdy a kam vyrazit za svařákem a vánoční atmosférou

Takto vypadaly vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí v roce 2023.

V hlavní městě ve čtvrtek začalo období trhů. Stánky se už otevřely na náměstí Míru v Praze 2, odkud se letos trhy rozšířily i kolem pomníku bratří Čapků. Další budou záhy přibývat a pražská náměstí...

22. listopadu 2025  4:02,  aktualizováno  4:02

Suchým britským humorem rozesmál sál v Ostopovicích legendární fotograf Parr

ilustrační snímek

Suchým britským humorem dnes rozesmála lidi v sále knihovny v Ostopovicích u Brna legenda světové dokumentární fotografie Martin Parr. Do Brna zamířil na tři...

21. listopadu 2025  19:06,  aktualizováno  19:06

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...

21. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  19:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Holice odhalí pamětní desky odbojářům Arazimovi a Vojtěchové

ilustrační snímek

Holice na Pardubicku v sobotu odhalí pamětní desku Josefu Arazimovi a Růženě Vojtěchové, kteří se zapojili do odboje za druhé světové války. Arazim je...

21. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Neplať víc, než musíš! Kampaň PID připomíná lednové zdražení jízdného i způsoby, jak ušetřit

Autobusy PID mohou nově mohou jezdit po tramvajovém pásu středem křižovatky na...

Nový tarif Pražské integrované dopravy (PID) začne platit od 1. ledna 2026. Zvýšení cen jízdného se dotkne především Středočechů, v Praze zdraží jen jednorázové jízdné. Na výhodnější možnost nákupu...

21. listopadu 2025  18:13

Na Chebsku se opět chvěje země, některé otřesy přesáhly dva stupně

ilustrační snímek

Na pomezí Chebska a Sokolovska mohli lidé opět pocítit slabé zemětřesení. Ve čtvrtek a dnes znovu některé otřesy přesáhly sílu 2,5 stupně. Ve čtvrtek večer...

21. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Marie Rottrová rozzáří Pardubice vánočním galakoncertem

Marie Rottrová má za sebou dobrý rok. Nedávno převzala od prezidenta...

V sobotu 22. listopadu rozezní prostory kulturního centra IDEON sváteční tóny. Do Pardubic totiž zavítá Marie Rottrová se svým Vánočním galakoncertem.

21. listopadu 2025  17:50

GoodAI uvádí Prometheus: autonomní drony s AI, bez GPS i pilota

21. listopadu 2025  17:05

Liberec zavede placené parkování u univerzity, kvůli studentům chybí místa

ilustrační snímek

Liberec zruší bezplatné parkování na pozemcích města v ulicích, které jsou v areálu univerzity okolo Univerzitního náměstí. Zdůvodňuje to tím, že chce zajistit...

21. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po opravách otevře v dubnu, nabídne nové expozice

ilustrační snímek

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po opravách otevře příští rok v dubnu. Nabídne nové expozice. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní...

21. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

V Benešově začne stavba nového výjezdového stanoviště záchranářů

ilustrační snímek

V Benešově začne příští týden stavba nového stanoviště záchranné služby. Výjezdová základna bude v areálu oblastní nemocnice, kde je i současné stanoviště....

21. listopadu 2025  15:03,  aktualizováno  15:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.