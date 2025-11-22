Kde se konají vánoční trhy 2025 v Praze
- Staroměstské náměstí
- Václavské náměstí
- náměstí Republiky
- Tylovo náměstí
- náměstí Jiřího z Poděbrad
- Anděl
- náměstí Míru
Kdy jsou vánoční trhy 2025 v Praze
Od 20. listopadu do 6. ledna. Na náměstí Míru už začaly 20. listopadu. Následovat bude náměstí Republiky od 25. listopadu, Tylovo náměstí od 26. listopadu a Anděl od 28. listopadu. Nakonec se v sobotu 29. listopadu otevřou trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad a na Staroměstském a Václavském náměstí.
Otevírací doba stánků na vánočních trzích 2025 v Praze
Otvírací doba stánků je denně od 10 do 20 hodin, vyjma Staroměstského a Václavského náměstí, kde zavírají až ve 22 hodin.
Vánoční trhy 2025 na Staroměstském náměstí
Středobod pražských Vánoc pro letošní rok vyrostl na severu republiky. Z celkem 35 návrhů vybrala porota smrk ztepilý z Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na severním konci Ústeckého kraje. Měří 26 metrů, obvod kmene má 223 centimetrů a jeho šířka v patce přesahuje 11 metrů. Kácení stromu je naplánováno na sobotu 22. listopadu a tahač ho rovnou převeze na okraj Prahy.
„Tam počká do nočních hodin, abychom ho mohli s co nejmenším dopravním omezením převézt na Staroměstské náměstí. V neděli 24. listopadu ho technici instalují na místo a začneme ho zdobit vánočními světly a ozdobami tak, aby byl připravený na slavnostní rozsvícení v sobotu 29. listopadu,“ popisuje Tomáš Jílek, předseda představenstva městské firmy Technologie hlavního města Prahy.
|
Kdy letos začíná advent a kdy vánoční prázdniny?
Podoba ozdobeného stromu a hudba, na kterou se bude v pravidelných intervalech rozsvěcet, je zatím tajemství. Organizátoři nicméně už v těchto dnech připravují dekorace a prodejní domky, které procházejí opravami. Na Staroměstském náměstí se objeví 74 prodejních míst, na dalších pěti místech budou k dostání pečené kaštany a další tři stánky budou vyčleněné pro charitativní prodej. Na Václavském náměstí nakoupí návštěvníci na 33 prodejních místech.
Na obou trzích budou dominovat výrobky z Česka - například typické skleněné ozdobičky, betlémy z různých materiálů, české sklo nebo keramika i klasické ozdobičky z foukaných perlí z Jizerských hor či slámy a šustí a mnoho dalšího. „Pochutnat si bude možné na svařeném vínu z moravského moku, klobásách z českého masa, cukroví nebo perníčkách. Na trzích se ale také objeví vegetariánské pokrmy a pro labužníky i šneci či ústřice,“ říká Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy na Staroměstském a Václavském náměstí organizuje.
Běžně se zde odehrávají různé koncerty, divadelní představení a vystoupení dětských a folklorních souborů. Organizátoři nicméně kompletní program teprve připravují.
Jak se na vánoční trhy 2025 v Praze dostat
Ideální je použít metro – všechny trhy jsou takřka vedle některé ze stanic ať už Staroměstská, Můstek, Náměstí Republiky nebo Anděl. Pokud ale někdo potřebuje jet autem, ideální je zaparkovat třeba v některým z nákupních center. Pro návštěvu trhů v samotném centru je ideální Palladium.