Vánoční trhy Praha 2026: termíny, rozsvícení stromu a otevírací doba

Matěj Hynek
  5:02aktualizováno  5:02
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Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze potrvají až do 6. ledna 2027. Velký strom se tu poprvé rozsvítí v sobotu 28. listopadu. | foto: Valeria Semenová

První vánoční trhy v Praze 2026 otevřou na náměstí Míru, a to už v pátek 20. listopadu. Na ty největší, na Staroměstském a Václavském náměstí, si počkáte do soboty 28. listopadu, kdy se poprvé rozsvítí i velký strom na Staroměstském náměstí. Oba velké trhy pak vydrží až do 6. ledna 2027. Většina ostatních ovšem zavírá na Štědrý den.

Obsah

Kdy začínají vánoční trhy v Praze 2026 a které vydrží i po Vánocích?

Po náměstí Míru se 25. listopadu přidá náměstí Republiky, o den později Tylovo náměstí a v pátek 27. listopadu pěší zóna na Andělu. V sobotu 28. listopadu pak začnou trhy na Staroměstském a Václavském náměstí spolu s adventními trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Na Štědrý den zavřou stánky na náměstí Míru, náměstí Republiky i na Tylově náměstí, farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad končí už 23. prosince.

Kdo chce na trhy mezi svátky nebo na Silvestra, má na výběr tři místa. Trhy na Andělu potrvají do 31. prosince, do Tří králů vydrží jen Staroměstské náměstí a dolní část Václavského náměstí, kde stánky zavřou 6. ledna 2027.

Do kdy potrvají vánoční trhy na Staroměstském náměstí a odkud je letošní strom?

MístoStaroměstské náměstí, Praha 1
Termín28. 11. 2026 – 6. 1. 2027
Rozsvěcení vánočního stromusobota 28. 11.
Otevírací dobadenně 10:00–22:00

Největší pražské trhy budou otevřené od soboty 28. listopadu do 6. ledna 2027, a to denně od 10 do 22 hodin.

Kdy se rozsvítí strom na Staroměstském náměstí

Strom se poprvé rozsvítí v den zahájení trhů, v sobotu 28. listopadu.

Odkud je letošní strom

Na náměstí letos bude stát smrk ztepilý ze Šimonovic v Podještědí v Libereckém kraji. Měří zhruba 23 metrů, je mu 50 až 60 let a obvod jeho kmene přesahuje dva metry. Vybrali ho ze skoro 80 tipů, které lidé poslali do soutěže. „Přibližně dvacet stromů jsme zařadili do užšího výběru,“ uvedl Jan Dell, výkonný ředitel společnosti Taiko, která trhy pořádá, v tiskové zprávě. U každého odborníci posuzovali vzhled, zdravotní stav, bezpečnost a možnosti převozu. Vítězné stromy jsou nakonec dva, druhý míří na Václavské náměstí.

Přece se našel. Vánoční smrk zamíří na Staroměstské náměstí z Podještědí

sousedních pozemků a kvůli své velikosti a horší stabilitě kořenů ohrožoval okolní nemovitosti, hlavně v silném větru. „Můj otec chtěl strom vždy pokácet, nerostl na ideálním místě, sousedé nás o to už také několikrát prosili,“ vysvětlil jeho majitel. „Rozhodl jsem se všechny vyslyšet a manželku napadlo, že bychom ho mohli nabídnout některému městu jako vánoční strom.“ Díky tomu podle něj strom „neskončí jen rozřezaný na palivové dřevo“.

Kácení, převoz i instalaci zajišťuje městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). Strom pokácí v sobotu 21. listopadu a do 22. listopadu ho převezou jako nadměrný náklad přes Liberec do Prahy. Na náměstí ho postaví 23. a 24. listopadu.

Co se stane se stromem po Vánocích

Smrk poslouží ještě jednou i po svátcích. Dřevo ze stromů zpracují truhlářští učni ze Střední odborné školy Jarov a vyrobí z něj věci pro pražské sociální organizace. „Učni si na něm vyzkoušejí skutečné řemeslo,“ uvedl náměstek pražského primátora pro infrastrukturu Michal Hroza. Z loňského stromu tak vznikl zahradní domek a dvě lavičky pro děti z azylového domu pro rodiny v Praze 4. Obec, kde strom rostl, navíc dostala rozcestník s mapou.

Program

Letošní program zatím zveřejněný není. Chybět ovšem nebudou tradiční stánky s českými výrobky a ruční prací, třeba se skleněnými a slaměnými ozdobami, keramickými a dřevěnými betlémy nebo formami na cukroví, k tomu spousta jídla a pití.

Jak dlouho budou otevřené trhy na Václavském náměstí?

MístoVáclavské náměstí, dolní část, Praha 1
Termín28. 11. 2026 – 6. 1. 2027
Rozsvícení vánočního stromusobota 28. 11.
Otevírací dobadenně 10:00–22:00

Trhy v dolní části Václavského náměstí mají stejný termín i otevírací dobu jako Staroměstské náměstí: od 28. listopadu do 6. ledna, denně od 10 do 22 hodin. Také tady se strom poprvé rozsvítí 28. listopadu, čas zatím známý není.

Vlastní strom má i Václavské náměstí. Je to smrk z Rousínova v Lužických horách u České Lípy, který měří zhruba 21 metrů a obvod jeho kmene se blíží dvěma metrům. Kvůli bezpečnosti by ho museli pokácet tak jako tak.

Kdy začínají vánoční trhy na náměstí Míru?

Místonáměstí Míru, Praha 2
Termín20. 11. – 24. 12. 2026
Otevírací doba10:00–20:00

Vánoční trhy na náměstí Míru začínají ze všech pražských trhů nejdřív, už v pátek 20. listopadu, a potrvají do Štědrého dne. Stánky otevírají v 10 hodin. Zavírat mají ve 20 hodin.

Do kolika hodin jsou otevřené trhy na náměstí Republiky?

Místonáměstí Republiky, směrem do ulice V Celnici, Praha 1
Termín25. 11. – 24. 12. 2026
Rozsvěcení vánočního stromupátek 27. 11. v 17:00
Otevírací doba10:00–20:00

Ve středu 25. listopadu se otevřou trhy na náměstí Republiky, v prostoru směrem do ulice V Celnici. Stánky tu jsou otevřené od 10 do 20 hodin, a to až do Štědrého dne. Strom na náměstí rozsvítí Praha 1 hned v pátek 27. listopadu v 17 hodin, tedy den před zahájením velkých trhů.

Kdy začínají trhy na Tylově náměstí?

MístoTylovo náměstí, Praha 2
Termín26. 11. – 24. 12. 2026
Otevírací doba10:00–19:00

Ve čtvrtek 26. listopadu začnou trhy na Tylově náměstí kousek od náměstí Míru. Otevřené jsou od 10 do 19 hodin a stejně jako na sousedním náměstí Míru končí na Štědrý den.

Kdy jsou adventní trhy na Jiřáku?

Místonáměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín28. 11. – 23. 12. 2026
Rozsvěcení vánočního stromuzatím neoznámeno
Otevírací dobazatím neoznámena

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se adventní farmářské trhy konají od soboty 28. listopadu do 23. prosince. Každou adventní neděli k nim navíc patří design market. Otevírací doba zatím zveřejněná není.

Do kdy jsou otevřené vánoční trhy na Andělu?

MístoAnděl, pěší zóna, Praha 5
Termín27. 11. – 31. 12. 2026
Otevírací dobadenně 8:00–20:00

Vánoční trhy na pěší zóně na Andělu začnou v pátek 27. listopadu a stánky tu budou otevřené až do 31. prosince, denně od 8 do 20 hodin. Z velkých pražských trhů tak Anděl začíná mezi prvními a po Staroměstském a Václavském náměstí zavírá ze všech nejpozději. Vyplatí se sem proto zamířit i mezi svátky, kdy už je většina ostatních trhů zavřená.

Kdy jsou Karlínské vánoční trhy?

MístoKarlínské náměstí, Praha 8
Termínneděle 6. 12. 2026 (jednodenní)
Rozsvěcení vánočního stromu6. 12. za setmění
Otevírací doba12:00–20:00

Jen na jeden den se otevřou Karlínské vánoční trhy na Karlínském náměstí. Stánky tu najdete v neděli 6. prosince od 12 do 20 hodin. Vyplatí se zůstat do setmění, kdy se rozsvítí vánoční strom.

Jaké menší vánoční a designové trhy jsou v Praze jen na pár dní?

Kromě trhů na náměstích se v Praze o adventu konají i víkendové a jednodenní trhy, hlavně s designem a ruční prací. Hodí se pro každého, kdo chce pod stromeček dárky od místních výrobců.

DatumTrhMístoOtevírací doba
so 28. – ne 29. 11.Mint Market VánoceHolešovická tržnice, hala 13, Praha 7so 10:00–18:00, ne 10:00–16:00, vstup zdarma
ne 6. 12.Veggie VánoceGalerie Mánes, Praha 110:00–18:00
pá 11. – ne 13. 12.Vánoční LemarketGalerie Mánes, Praha 111:00–19:00
ne 20. 12.Vánoční jarmarkPeškovka – Tvůrčí dům Elišky Peškové12:00–18:00

V neděli 6. prosince, kdy jsou v Galerii Mánes Veggie Vánoce, se konají i Karlínské vánoční trhy, o kterých píšeme výš.

Mint Market

Na Mint Marketu v hale 13 Holešovické tržnice se představí přes 100 značek. Najdete tu třeba ručně vyráběné šperky, nezávislou módu, keramiku nebo sójové svíčky. Na rozdíl od trhů na náměstích ovšem Mint Market trvá jen jeden víkend, a to hned ten, kdy se otevírá Staroměstské náměstí.

Lemarket

V prosinci se do Galerie Mánes na Masarykově nábřeží vyplatí zajít na Vánoční Lemarket, tradiční přehlídku českého designu a lokálních značek. Vystavují tu nezávislí designéři, řemeslníci i začínající tvůrci.

Kdy se v Praze rozsvítí vánoční stromy?

Hlavní strom na Staroměstském náměstí se rozsvítí 28. listopadu, Praha 1 ovšem začíná o dva dny dřív. Od 26. listopadu do 5. prosince rozsvítí městská část stromy na devíti místech a u rozsvícení nabídne zdarma horký čaj nebo svařák.

DatumČasMísto
čt 26. 11.17:00Vojtěšská čtvrť
pá 27. 11.17:00náměstí Republiky
so 28. 11.zatím nezveřejněnStaroměstské náměstí (hlavní strom) a Václavské náměstí
po 30. 11.16:30park u Staroměstské radnice
út 1. 12.17:00Petrské náměstí
út 1. 12.18:00Kozí plácek
st 2. 12.17:00Betlémské náměstí
st 2. 12.18:00Vodičkova
so 5. 12.16:30Malostranské náměstí
so 5. 12.17:00Kampa

Adventní zpívání v Praze 1

Ke stromům patří v Praze 1 i adventní zpívání, které městská část pořádá se sousedskými spolky. Poprvé se zpívá ve čtvrtek 26. listopadu od 17 do 19 hodin ve Vojtěšské čtvrti, tedy ve stejný večer, kdy se tu rozsvítí strom. Na Petrském náměstí se zpívá ve čtvrtek 10. prosince od 17 do 19 hodin, poslední a nejdelší zpívání čeká Kozí plácek ve čtvrtek 17. prosince od 16 do 20 hodin.

Jak se na trhy dostat, když do Prahy přijedete odjinud?

Do centra se vyplatí jet MHD, ne autem. Auto nejlépe necháte na záchytném parkovišti P+R na okraji města a dál pokračujete metrem. Vlakem i dálkovým autobusem přijedete přímo k některé z linek metra. Před cestou si na webu Pražské integrované dopravy ověřte, jestli na trase není výluka.

Autem: kde nechat auto na P+R

Kdo přijíždí od Hradce Králové nebo Mladé Boleslavi, má po cestě největší pražské P+R, garáže na Černém Mostě se skoro 900 místy. Odtud jede metro B bez přestupu na Náměstí Republiky, Můstek i Anděl.

Od Brna se vyplatí zastavit na Chodově, kde je skoro 700 míst, nebo v garážích na Opatově s místem pro zhruba 450 aut. Obě parkoviště leží u metra C, stejně jako Letňany s necelými 700 místy na opačném konci linky. Z linky C na Muzeu přestoupíte na metro A, které vás doveze na Můstek, Staroměstskou, náměstí Míru i na Jiřího z Poděbrad. K Tylovu náměstí vystupte rovnou na stanici I. P. Pavlova.

Od Plzně můžete nechat auto na Zličíně nebo v Nových Butovicích u metra B. Parkoviště jsou tu ovšem menší, na Zličíně je dohromady jen něco přes 150 míst, v Nových Butovicích zhruba dvě stě. Metro B vás pak doveze bez přestupu na Anděl, Můstek i Náměstí Republiky.

Vlakem na hlavní nádraží

Z hlavního nádraží jede metro C. Na Muzeu přestoupíte na linku A a jste hned na Můstku u dolní části Václavského náměstí, o stanici dál je Staroměstská. Opačným směrem vás linka A doveze na náměstí Míru a na Jiřího z Poděbrad. K Tylovu náměstí stačí z nádraží zůstat v metru C až do stanice I. P. Pavlova.

Vlakem na Masarykovo nádraží

Masarykovo nádraží leží kousek od náměstí Republiky, trhy směrem do ulice V Celnici tak máte na dosah pěšky. Odtud dojdete Celetnou ulicí i na Staroměstské náměstí. Ze stanice Náměstí Republiky pak jede metro B na Můstek a na Anděl.

Autobusem na Florenc

Na autobusovém nádraží Florenc přestoupíte rovnou na metro B nebo C. Linka B vás doveze na Náměstí Republiky, Můstek i Anděl. Linkou C dojedete na I. P. Pavlova k Tylovu náměstí nebo na Muzeum, kde přestoupíte na A.

Autobusem na terminál Na Knížecí

Terminál Na Knížecí leží u stanice metra Anděl, trhy na pěší zóně tak máte kousek od výstupu z autobusu. Na Můstek a Náměstí Republiky jede metro B bez přestupu.

Autobusem na Černý Most

Z terminálu na Černém Mostě jede metro B, stejně jako z tamního P+R. Bez přestupu dojedete na Náměstí Republiky, Můstek i Anděl.

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