VIDEO: Pražané se na Palmovce rozloučili s vánočně vyzdobenými vozy MHD

Podle redaktora iDNES.cz, který byl na místě, Palmovku kvůli projíždějícím vánočním vozům MHD oblehl dav lidí. Někteří fotili své děti s vozy ozdobenými vánočními světélky, jiní se jen přišli podívat na flotilu, která již od úterý bude jezdit bez dekorací.

Vánočně nazdobené tramvaje a autobusy se vypravily do ulic 1. prosince loňského roku. Jezdily do pondělí 6. ledna, tedy do svátku Tří králů. Tento den se považuje za konec vánočního období a ve většině domácností se odstrojuje vánoční stromeček.

Kromě historické dvounápravové tramvaje a vlečného vozu byly všechny vozy s celopolepem v bílé a ledově modré barvě s vyobrazením vybraných pražských památek, jako je například Tančící dům, kostel Panny Marie před Týnem s budovou Týnské školy a domem U bílého jednorožce. Na rozdíl od roku 2023 se loni ve všech tramvajích nasazovaných v běžném provozu hrály české koledy, a to v době mezi vyhlašováním zastávek.

Vánoční autobusy a tramvaje s celopolepem doplnilo také přibližně 70 vybraných skutečných přání, která napsaly děti z dětských domovů v České republice. Cestující tak mohli zprostředkovat opuštěným dětem Ježíška a poslat jim dárky na adresu konkrétního dětského domova. Akci zorganizoval dopravní podnik ve spolupráci s Federací dětských domovů ČR – FICE.

Během loňského adventu DPP ozdobil vánočními dekoracemi také venkovní ochoz vestibulu stanice Křižíkova. Vyzdobena byla také budova Muzea MHD ve vozovně Střešovice, svítily také soupravy metra.