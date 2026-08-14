Ve Dřevčicích hořel traktor i část pole, zasahovaly tři jednotky hasičů

„Požár se po dvaceti minutách podařilo lokalizovat,“ sdělila v 17:07 redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.
Na místě zasahovaly celkem tři jednotky hasičů.
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„Požár se po dvaceti minutách podařilo lokalizovat,“ sdělila v 17:07 redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.
Na místě zasahovaly celkem tři jednotky hasičů.
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