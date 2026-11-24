Ve Skuhrově na Berounsku dnes ráno hořela hala s chovem kuřat. Škoda bude asi 20 milionů korun. Nikdo se nezranil. Požár je pod kontrolou. Vyšetřování příčiny pokračuje, řekli ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Požár vznikl kolem 6:30, zhruba o dvě hodiny později jej hasiči dostali pod kontrolu. V areálu je více hal, požár zcela zasáhl jednu z nich. "Na místě je těžká technika hasičského záchranného útvaru, konkrétně univerzální dokončovací stroj, rozebírá trosky haly a my dohašujeme," uvedl mluvčí hasičů.
Podle Richterové je předběžná škoda na uhynulých zvířatech v milionech korun a škoda způsobená na objektu přibližně deset až 12 milionů korun.