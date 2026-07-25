Ve Slaném na Kladensku o prázdninách opravují školy i školky

Radnice ve Slaném na Kladensku využila prázdniny k opravám škol a školek. Například na mateřské škole na Hlaváčkově náměstí pokračuje rekonstrukce střechy a na 1. základní škole Na Hájích obnova elektroinstalace. U gymnázia vznikají nové učebny pro polytechnickou výuku, řekl ČTK starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).
Na 3. základní škole město zahájilo obnovu sociálního zařízení. "Začínáme od nejmenších dětí, protože tam jsme to vyhodnotili jako nejdůležitější a nejpotřebnější," vysvětlil Hrabánek. Náklady budou kolem dvou milionů korun.
Prázdninovou obnovu elektroinstalace na 1. základní škole město rozdělilo do tří etap po jednotlivých patrech. Nyní se pracuje na třetí etapě, která vyjde na šest milionů korun. Celkově náklady dosáhly zhruba 18 až 20 milionů korun. Na opravu mateřské školy na Hlaváčkově náměstí, nazývané U labutí, dalo město loni asi tři miliony korun, letos dva miliony korun.
Na slánském gymnáziu nyní pokračuje budování odborných učeben pro polytechnickou výuku. Investici město připravuje společně se Středočeským krajem. Slaný získal sedmimilionovou evropskou dotaci, obdobnou částkou městu přispělo hejtmanství. Dílny nazvané MakerLab budou fungovat jako centrum polytechnického a digitálního vzdělávání včetně zámečnické dílny, 3D dílny a zázemí pro pedagogy.