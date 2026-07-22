Ve Slaném skončila stavba další části cyklostezky zvané Topolová cesta

Ve slánském lesoparku v části města Háje skončila stavba další části cyklostezky nazvané Topolová cesta. Poslouží k rekreaci i k dojíždění do práce a do školy. První část už dalo město postavit před několika lety. Nyní přibyl úsek dlouhý necelý kilometr, řekl ČTK místostarosta Slaného Pavel Rubík (ODS).
"Cyklostezka propojila staré Háje s novými. V současné době končí těsně před Nosačickou ulicí s tím, že máme připravený projekt na její pokračování," uvedl Rubík.
Připravovaný úsek v budoucnu propojí stezku s další, která vede do Vítova. Jde o páteřní trasu, která propojuje Kralupy nad Vltavou a Louny.
Cyklostezka má asfaltový povrch, který je podmínkou pro splnění požadavku bezpečnosti a bezbariérovosti, navíc může sloužit také in-line bruslařům. Místo obrubníků ji rámují řady žulových kostek, které umožňují, aby voda mohla z cesty odtékat a zavlažovala okolní stromy. Přibylo také nové osvětlení. Náklady přesáhly šest milionů korun, většinu pokryla evropská dotace.
Město ještě u nové cyklostezky doplní lavičky v podobě dubových hranolů, které nyní postupně instaluje v městských přírodních lokalitách.