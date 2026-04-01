Ve Smečně na Kladensku hořel rodinný dům, platil druhý poplachový stupeň

Hasiči dnes odpoledne zasahovali u požáru rodinného domu ve Slánské ulici ve Smečně na Kladensku. Kvůli vyššímu počtu zapojených jednotek a techniky vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných. Požár se jim v podvečer podařilo zlikvidovat, nikdo se nezranil, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová
Požár zhruba 30 metrů dlouhé budovy vznikl kolem 12:00. "Uvnitř domu nikdo nebyl," uvedla mluvčí. Do zásahu se zapojily desítky hasičů. Hasební práce zaměřili i na ochranu okolí. O necelou hodinu později dostali požár pod kontrolu a kolem 18:00 ho zlikvidovali.
U domu byla uzavřená silnice kvůli pohybu hasičské techniky a ustavování výškové techniky.