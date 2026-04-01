Ve Smečně na Kladensku hoří rodinný dům, platí druhý poplachový stupeň

Hasiči dnes odpoledne zasahují o požáru rodinného domu ve Slánské ulici ve Smečně na Kladensku. Kvůli vyššímu počtu zapojených jednotek a techniky vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných. Požár je pod kontrolou, nikdo se nezranil, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová
Požár zhruba 30 metrů dlouhé budovy vznikl kolem 12:00. "Uvnitř domu nikdo nebyl," uvedla mluvčí. Do zásahu se zapojily desítky hasičů. Hasební práce zaměřili i na ochranu okolí. O necelou hodinu později dostali požár pod kontrolu.
U domu je uzavřená silnice kvůli pohybu hasičské techniky a ustavování výškové techniky.