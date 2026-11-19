Ve Staré Boleslavi má vzniknout soukromá základní ScioŠkola pro 200 žáků. Sídlit bude v připravovaném školním areálu v lokalitě Mýtka, jehož investorem je EduCampus. Otevření školy se plánuje na září 2028, pokud ale stavba potrvá déle, společnost Scio zváží zahájení výuky v náhradních prostorách. Záměr zřízení školy schválila začátkem listopadu rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. ČTK to řekl spolumajitel společnosti Scio Jon Šotola.
Výstavba školního areálu zatím nezačala. "Dokončuje se prováděcí dokumentace a stavět by se mělo začít v řádu týdnů až měsíců," řekl. EduCampus budovu postaví a bude ji vlastnit, Scio si ji pronajme a bude v ní provozovat základní školu.
Starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Petr Soukup (Naše dvojměstí) vznik nové školy vítá. "Vznik vnímám nejen jako další kapacitu pro vzdělávání, ale také jako zdravou konkurenci," řekl ČTK Soukup.
Školné bude podle Šotoly činit přibližně 13.000 až 15.000 korun měsíčně a platit se bude deset měsíců v roce. Ročně tak rodiče za vzdělávání jednoho dítěte zaplatí zhruba 130.000 až 150.000 korun. Předběžné přihlášky chce Scio začít přijímat přibližně v prosinci nebo lednu před otevřením školy.
Ve Středočeském kraji nyní fungují dvě základní ScioŠkoly, v Kolíně a Dobříši. Dobříšská škola zahájila provoz v září 2024 se 40 žáky, nyní ji podle společnosti navštěvuje 92 dětí. Postupně by měla mít kapacitu až 150 míst. ScioŠkola ve Staré Boleslavi by tak byla třetí v kraji.
V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi se připravuje také výstavba svazkové základní školy. Projekt letos v březnu získal stavební povolení. Podle Soukupa se nyní chystá soutěž na zhotovitele stavby, po níž bude známa její cena. Pro realizaci projektu bude důležité získání dotace.
Společnost Scio podle Šotoly nyní provozuje v České republice 22 základních a pět středních ScioŠkol. Další školy zvažuje ve Středočeském kraji i mimo něj, například v Liberci. ScioŠkoly se zaměřují na samostatnost žáků a projektovou výuku, učitelé v nich působí v roli průvodců. Společnost chce také založit soukromou vysokou školu v Praze, která by mohla první studenty přijmout v září 2027. O státní souhlas požádala v září, zároveň usiluje o akreditaci dvou bakalářských studijních programů.