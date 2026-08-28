Ve Stehelčevsi na Kladensku hořel rodinný dům a sauna, požár vznikl nedbalostí

Ve Stehelčevsi na Kladensku dnes ráno hořel rodinný dům a sauna. Nikdo se nezranil, škoda je zhruba jeden milion korun. Požár vznikl nedbalostí, bližší okolnosti zjišťuje vyšetřovatel požárů, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Požár vznikl před 9:00, zasáhl konstrukci střechy. Před 10:00 dostali hasiči oheň pod kontrolu. "Následně jsme rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska," uvedl Bakalář. Likvidaci vyhlásil velitel zásahu o hodinu později. "Místo bylo předáno majiteli s dohlídkou do dnešních 20:00," doplnil mluvčí.
Kvůli prevenci hasiči termokamerou zkontrolovali i sousední budovu, ale žádné známky rozšíření požáru nezjistili.