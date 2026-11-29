Ve Středočeském kraji byly dnes ráno některé silnice sjízdné s opatrností. Místy mohou být namrzlé. Jde hlavně o úseky udržované štěrkovým posypem, informoval ČTK za středočeské silničáře Josef Holek.
"Komunikace udržované chemicky jsou holé, suché, vymrzlé. Komunikace udržované inertně jsou kryté posypem a sjízdné se zvýšenou opatrností," uvedl Holek.
Technika silničářů vyjela kvůli lokální námraze v kladenské a benešovské oblasti. Středočeští silničáři mají kraj rozdělený do čtyř hlavních oblastí: Kladno, Benešov, Kutná Hora a Mnichovo Hradiště.
Ve Středočeském kraji bylo dnes ráno polojasno, místy oblačno, bez srážek, foukal slabý vítr. Teploty byly v rozmezí od minus sedmi do minus dvou stupňů Celsia.