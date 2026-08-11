Cestujícím na nádraží poradí koordinátoři.
Ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední v opačném směru pojedou odklonem, neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov.
Ve Velké Chuchli nebudou zastavovat i některé další vlaky. Kvůli výluce nevyjedou v pracovní dny tři ranní spoje mezi Radotínem a Smíchovem.
Bližší informace naleznou cestující na webech a v aplikacích dopravců nebo regionálního organizátora dopravy ROPID.
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Výluka koleje začíná o týden dříve proti původnímu harmonogramu.
„Důvodem je kanalizační stoka v prostoru stavby, která vede v jiné poloze, než předpokládala původní dokumentace, a její technický stav si vyžádal doplnění stavebních a bezpečnostních opatření. Dřívější zahájení výluky umožní předejít výrazně delším omezením provozu v podzimních měsících a dodržet harmonogram stavby,“ popsala mluvčí SŽ Nela Friebová.
Letos v říjnu počítá SŽ s otevřením zmodernizovaného třetího a nového čtvrtého nástupiště. Na obou se instalují přístřešky a čekárny, pokládá dlažba a osazují eskalátory na lávku, která propojí Smíchov a Radlice. Mezi nástupišti se pokládají koleje.
Pokračují práce na železničních mostech směrem k hlavnímu nádraží a technologické budově.
V předstihu se staví části budoucího autobusového terminálu, aby jeho pozdější výstavba co nejméně omezila provoz vlaků. Terminál, který má být umístěný na konstrukci přímo nad staničními kolejemi, plánuje pražský magistrát vybudovat do konce roku 2030.
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Zhotoviteli modernizace nádraží jsou Metrostav TBR, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Hochtief CZ, stavební náklady jsou 3,9 miliardy korun. Většinu pokryjí evropské fondy.
Celý projekt, který zahrnuje jednotlivá nástupiště, kolejiště, lávku nebo technologické stavby a mosty, by měl být dokončen v závěru roku 2028. V té době by už měla být rozpracovaná rekonstrukce nádražní budovy, která je samostatným projektem. Hotová by měla být v roce 2030.
Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války nedochovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, a to spolu s Masarykovým a hlavním nádražím, na které bylo napojeno deset let po svém vzniku.