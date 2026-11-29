Osobní auto dnes podvečer srazilo u Staré Boleslavi chodce. Podle prvotních informací byl neosvětlený, neměl na sobě reflexní prvky a zřejmě silnici ve tmě přebíhal. Zemřel na místě, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Vůz chodce srazil před 17:00 na silnici poblíž Staré Boleslavi ve směru na Mělník. Chodec se pokusil silnici přeběhnout a řidič nestihl zareagovat. "Byla nařízena soudní pitva, nehodu vyšetřují kriminalisté," uvedla mluvčí.
Řidič osobního auta nebyl podle dechové zkoušky pod vlivem alkoholu. Silnice bude kvůli vyšetřování nehody uzavřená zhruba do 20:00.