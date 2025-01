Ve vyhazování vánočních stromků dělají lidé stále chyby. Pražské služby radí, na co si dát pozor

Po svátku Tří králů se ulice hlavního města po vánočních svátcích znovu postupně plní vánočními stromečky. Na těch neprodaných si pochutnají zvířata v zoo, ale ani stromky z domácností nepřijdou nazmar. Stačí je pečlivě odstrojit a odnést ideálně k veřejným stanovištím tříděného odpadu.

„To platí pro všechny, ale nejvíce pro obyvatele činžovních domů, novostaveb nebo některých rodinných domů, kteří mají popelnice ve vnitroblocích, za ploty nebo přímo v budovách,“ vysvětluje mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický a pokračuje: „Pro stromečky totiž pojedou speciální čety a vysbírají je přímo z ulic. Občany proto žádáme, aby tento symbol Vánoc nevyhazovali do žádné z popelnic, ale odkládali vždy vedle nádob.“

Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu jde dohledat snadno a rychle v online mapě na odpady.mojepraha.eu/. Protože se však barevné kontejnery v ulicích některých částí Prahy takřka nevyskytují, existují i další alternativy. Jako nejjednodušší se jeví možnost nechat jehličnany u veřejně přístupných černých popelnic, které nestojí ve vnitroblocích, za ploty nebo přímo v budovách. „Ani v tomto případě se nic nemění. Obyvatelé metropole jsou na to léta zvyklí, novopečeným Pražanům to ale raději opakujeme,“ dodává s úsměvem Komarnický.

Odnášení vyhozených stromků

Ti nejsvědomitější mohou odvézt stromky klidně osobně přímo do kompostárny, respektive na některý ze sběrných dvorů. Třeba spolu s rostlinným bioodpadem, dřevem, objemným odpadem z domácnosti, nefunkčními velkými elektrospotřebiči, jedlými oleji a tuky a tak podobně. Jejich přesné umístění, provozní dobu, režim využívání i přijímaný odpad najdou zájemci na stránkách města, přesněji na praha.eu/web/portalzp/sberne-dvory-v-praze. Na sběrném dvoře přijmou i umělé vánoční stromečky, které k popelnicím ani do popelnic nepatří.

Stromky se v ulicích začínají objevovat v jednotkách kusů hned po Štědrém dni. První větší vlnu očekávají popeláři po Třech králích. Od 7. ledna až do konce února jich svezou odhadem stovky tisíc. V přepočtu na hmotnost šlo za loňský rok přibližně o 319 tun tohoto svátečního bioodpadu z celé Prahy.

Jehličnany odvezou i tentokrát speciálně vyčleněná popelářská auta, občas posádky menších nákladních vozů s valníkem. Očištěné kusy zamíří do kompostáren, kde poslouží k výrobě štěpky nebo kompostu. Naopak ty znečištěné nebo řádně neodstrojené najdou své využití v ZEVO Malešice. Tady z nich vznikne světlo a teplo pro pražské domácnosti. Město zároveň apeluje na občany, aby se vánočních stromečků nezbavovali v přírodě. „Prosíme, v žádném případě je neodnášejte do lesa ani do parku, zapomenuté ozdoby by mohly ublížit divoké zvěři,“ uzavírá náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.