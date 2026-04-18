Ve Zruči na Kutnohorsku končí závěrečná etapa rekonstrukce zámku

Na zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se nejstarších prostor ve sklepeních a vyžádala si zhruba 12 milionů korun. Celkem město za posledních 20 let investovalo do obnovy zámku čtvrt miliardy korun, řekl ČTK starosta Martin Hujer (Společně pro Zruč).
"Opravujeme poslední část zámku, která ještě neprošla rekonstrukcí," uvedl starosta. Práce nyní spějí k závěru, s dokončením se počítá do poloviny roku. "Tím už bude velká rekonstrukce hotová, ale samozřejmě obyčejné údržbářské práce pokračují pořád," dodal Hujer.
Závěrečnou fázi oprav město platilo z větší části samo. Od Středočeského kraje na ni dostalo dotaci 2,5 milionu korun.
Zručský zámek je původně gotický hrad šlechtického rodu Kolovratů, přestavěný v polovině 16. století na renesanční zámek. Na konci 19. století prošel novogotickou přestavbou. Od roku 1948 v něm sídlí radnice. Jsou v něm také expozice věnované řece Sázavě a vodáctví, panenkám a dalším hračkám nebo regionální muzeum zaměřené na obuvnictví.